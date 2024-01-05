"Люди очікували іншого": психолог порівняв виступи Зеленського 2022 та 2023 років

Президент України Володимир Зеленський уже два роки поспіль виступає із новорічними зверненнями у час повномасштабної війни. Утім, між цими двома виступами простежується суттєва різниця - відрізняється як риторика президента, так і настрій самих українців.

Виступи Зеленського проаналізував психолог Валентин Кім, пише "Телеграф".

Різниця між виступами Зеленського 2022 і 2023 року

Експерт аналізує, що промова 20202 року була потужною, утім, із акторською підготовкою. Тоді президент перебував "на одній хвилі" з народом і його слова влучили прямо в ціль.

"2023-го президенту і його команді не вдалося спіймати один настрій з українцями. Підтвердженням цьому є те, що виступ 31 грудня майже не обговорювали у соцмережах. У попередні рази Володимир Зеленський завжди знаходив спосіб викликати яскраву реакцію глядачів. Навіть якщо вона була негативною (як 2020 року, коли українцям не сподобалося, що з ними розмовляли, як з дітьми), вона завжди мала місце. Цього року я навмисно моніторив реакцію суспільства і можу констатувати, що її не було: послухали і розійшлися", - каже Валентин Кім.

Зокрема, невдоволення українців викликала теза про українських біженців за кордоном.

"Це була дуже слизька доріжка і це також про зміни у ставленні президента до українського суспільства. У зверненні 31 грудня 2022 року одним з найпотужніших моментів була подяка кожному з регіонів за їхній внесок у боротьбу із ворогом: півдню і сходу – за стійкість, заходу – за прийом біженців і релокацію бізнесу. Біженці тоді сприймалися президентом як постраждалі від війни громадяни, яких слід підтримувати і обов'язково повертати додому", - вважає експерт.

Він додає, що це так званий демарш у бік людей, які виїхали і не повернулися.

"Впевнений, українцям, які, можливо, втратили все на Батьківщині, чути таке від президента у новорічну ніч було нелегко", - резюмував психолог.

Нагадаємо, у новорічну ніч преиздент України Володимир Зеленський та президент РФ Володимир привітали своїх громадян контрастними промовами.

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