Люди по всій Україні масово здають кров для військових: де можна допомогти (фото і відео)

Допомогти військовим - здати кров - можна по всій країні.
Зранку в п'ятницю, 25 лютого, по всій Україні вишикувалися величезні черги - люди масово здають кров для військових ЗСУ.
Про це, зокрема, повідомляють у Дніпрі та Запоріжжі.
Зазначимо, що центрі крові розташовані у всіх областях України. Їх перелік та адреси можна подивитися тут.
"Дніпро, здача крові, просто зараз", - написав у Facebook містянин.
"Центр переливання крові на Жаботинському. Запорожці масово здають кров поповнення банку крові", - повідомив мешканець Запоріжжя.
Читайте також: