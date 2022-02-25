Люди по всій Україні масово здають кров для військових: де можна допомогти (фото і відео)

Люди по всій Україні масово здають кров для військових: де можна допомогти (фото і відео)

Допомогти військовим - здати кров - можна по всій країні.

Зранку в п'ятницю, 25 лютого, по всій Україні вишикувалися величезні черги - люди масово здають кров для військових ЗСУ.

Про це, зокрема, повідомляють у Дніпрі та Запоріжжі.

Зазначимо, що центрі крові розташовані у всіх областях України. Їх перелік та адреси можна подивитися тут.

"Дніпро, здача крові, просто зараз", - написав у Facebook містянин.

"Центр переливання крові на Жаботинському. Запорожці масово здають кров поповнення банку крові", - повідомив мешканець Запоріжжя.



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