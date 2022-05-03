Люди поспіхом "чистять" телефони: окупанти на Луганщині конфіскують гаджети (фото)

На окупованих територіях Луганської області "народна міліція конфісковує мобільні телефони та інші гаджети.

Наказ видала "влада" так званої "Луганської народної республіки". Таким чином місцевих мешканців залишають мжливостей стежити за новинами та спілкуватися з рідними.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, у людей перевірятимуть телефони, планшети на наявність "неугодних" соціальних мереж, діалогів з родичами, що мешкають поза межами "республіки". Люди в поспіху почали видалятися із соціальних мереж та "чистити" телефонні номери.

"Хочуть обмежити свободу слова. Тобто, ізолювати населення від можливості обирати ті канали інформації, за якими люди хочуть стежити, аналізувати та перебувати в курсі подій. Стосується це і спілкування з рідними, які мають точку зору, що відрізняється від думки керівництва "ЛНР" і Росії.

Окупанти видали "указ" про перевірку мобільних телефонів місцевих жителів. Фото: Сергій Гайдай.

Гайдай звернувся до жителів Луганщини: просить не піддаватися на провокацію і продовжувати користуватися перевіреними джерелами інформації.

Крім того, у людей на 30 днів будуть конфіскувати особисті речі, а також погрожують покаранням. Втім, чи повернуть речі, невідомо.

Як повідомлялося, з околиць заблокованого Маріуполя росіяни вивезли до фільтраційного табору в село Безіменне вивезли майже всіх чоловіків. Чоловіки з районів Мирний і Волонтерівка понад два тижні перебувають у фільтраціних таборах. Умови перебування там "нелюдські".

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