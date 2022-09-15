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Люди повертаються додому: "Укрзалізниця" пустила перший рейс на звільнену Балаклію (фото)

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Люди повертаються додому: "Укрзалізниця" пустила перший рейс на звільнену Балаклію (фото)

Фото: Укрзалізниця

Люди повертаються на території, звільнені від російських окупантів.

"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину. Вранці 15 вересня перший рейс відправився на звільнену Балаклію.

Фото з вагону, повного пасажирів, показали на сторінці "Укрзалізниці" в Мережі.

"Перший рейс на Балаклію - і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому. Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя", - йдеться під фото.

© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця
© Укрзалізниця
Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм. Він зізнався, що в деокупованому місті побачив те, що й у Бучі.

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