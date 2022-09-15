Люди повертаються додому: "Укрзалізниця" пустила перший рейс на звільнену Балаклію (фото)

Люди повертаються на території, звільнені від російських окупантів.
"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення на деокуповану Харківщину. Вранці 15 вересня перший рейс відправився на звільнену Балаклію.
Фото з вагону, повного пасажирів, показали на сторінці "Укрзалізниці" в Мережі.
"Перший рейс на Балаклію - і одразу повний вагон пасажирів, які повертаються додому. Вже уявляємо собі перші рейси до Донецька й Сімферополя", - йдеться під фото.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав звільнені Балаклію та Ізюм. Він зізнався, що в деокупованому місті побачив те, що й у Бучі.
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