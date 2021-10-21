Люди прокинулися від хлопків та яскравого полум'я: у Києві на стоянці біля багатоповерхівки горіли 4 автівки

Люди прокинулися від хлопків та яскравого полум'я: у Києві на стоянці біля багатоповерхівки горіли 4 автівки

За попередньою версією, підпалили одну із автівок.

У Києві у Дарницькому районі сталася пожежа. Зранку горіли 4 автівки.

Про це повідомляє dtp.kyiv.ua.

Близько 4 години ранку сьогодні, 21 жовтня, жителів вулиці Вишняківська розбудили дивні хлопки та яскраве полум'я у вікнах - горіли автівки припарковані поблизу будинків.

Три легковики вигоріли майже повністю, ще один пошкоджений частково, один встигла відігнати власниця.

Попередньо невідомі здійснили підпал авто Hyundai, далі вогонь перекинувся на сусідні машини.

Рятувальники змушені були тягнути рукав через сусідній двір, бо під'їхати ближче вони не змогли через хаотично припарковані авто.

Хто вчинив підпал, з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, що вчора, 20 жовтня, у Києві згоріло п'ять машин, ще дві - пошкоджено. Інцидент стався у Голосіївському районі столиці на вулиці Михайла Ломоносова.

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