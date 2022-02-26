Люди сплять просто на асфальті: на українсько-польському кордоні утворилися черги (відео)

Люди сплять просто на асфальті: на українсько-польському кордоні утворилися черги (відео)

Дорога на виїзд зі Львова до Польщі просто забита автомобілями. До "Шегинь" у ніч проти 26 лютого їхали понад 6 годин.

Авто на трасі стояли у три ряди, "швидка" з увімкненим проблисковим маячком не могла проїхати. Дуже велика кількість людей йшла пішки: жінки з дітьми на руках і рукзаками на плечах, дітки шкільного віку з валізами, які везли позаду, люди старшого віку.

На кордоні перед КПП "Шегині" станом на ранок 26 лютого також утворилися величні черги людей, легкових авто і фур. Деякі люди розбили так звані спальні місця посеред на вулиці, під ятками, дехто спить просто на асфальті, інші - накрили всі речі ковдрою та лягли поруч.

Крамниці зачинені, туалетів немає, дуже брудно. Працює пункт обмін валют. Поліції, охорони поки не бачили.

Сам процес пропуску громадян дуже довгий.