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Люди сплять просто на асфальті: на українсько-польському кордоні утворилися черги (відео)

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© ТСН.ua
© ТСН.ua
©
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua
© ТСН.ua

Дорога на виїзд зі Львова до Польщі просто забита автомобілями. До "Шегинь" у ніч проти 26 лютого їхали понад 6 годин.

Авто на трасі стояли у три ряди, "швидка" з увімкненим проблисковим маячком не могла проїхати. Дуже велика кількість людей йшла пішки: жінки з дітьми на руках і рукзаками на плечах, дітки шкільного віку з валізами, які везли позаду, люди старшого віку. 

На кордоні перед КПП "Шегині" станом на ранок 26 лютого також утворилися величні черги людей, легкових авто і фур. Деякі люди розбили так звані спальні місця посеред на вулиці, під ятками, дехто спить просто на асфальті, інші - накрили всі речі ковдрою та лягли поруч. 

Крамниці зачинені, туалетів немає, дуже брудно. Працює пункт обмін валют. Поліції, охорони поки не бачили. 
Сам процес пропуску громадян дуже довгий.

На пункті пропуску "Шегині" спостерігаються натовпи людей, які прямують за кордон

На пункті пропуску "Шегині" спостерігаються натовпи людей, які прямують за кордон
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