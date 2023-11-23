"Люди у відчаї": в окупованому Маріуполі зледеніли дороги через прорив водогонів (фото)

У місті не вистачає ані техніки, яку загарбники самі ж знищили, ані співробітників комунальних закладів.

В тимчасово окупованому Маріуполі випав сніг і похолоднішало, а через те, що у районах міста спостерігаються пориви водогонів, дороги зледеніли.

Про ситуацію із опаленням, транспортом та ремонтом доріг у місті повідомляє Маріупольська міська рада.

"Поки що снігу не багато, але вже навіть з цим окупанти не можуть впоратися. Так, Маріупольтранс повідомив людей, що у зв'язку з проривом водогону та зледенінням дорожнього покриття по вул. Сонячної та вул. Семененка, змінено схему руху автобусних маршрутів", - йдеться у дописі.

Люди обурені, адже тепер їм не зручно пересуватися. Водночас колабораційна адміністрація повідомляє, що усе під контролем.

"Чи правильно треба розуміти, що наш чудовий мер знову напи..? І до боротьби з зледенілими дорогами нічьорта не готове?", - пишуть маріупольці у місцевих пабліках.

У місті не вистачає ані техніки, яку загарбники самі ж знищили, ані співробітників комунальних закладів. Адже їм не платять чи затримують зарплатню. Тож йти працювати туди бажаючих небагато.

Окупований Маріуполь Фото: Маріупольська міська рада

Також містяни жаліються на відсутність умов для проживання в пошкоджених окупантами будівлях. Там немає ні опалення, ні каналізації.

Окупований Маріуполь Фото: Маріупольська міська рада

"А ще маріупольцям встановили "невидимі" батареї", - йдеться у джерелі.

Окупований Маріуполь Фото: Маріупольська міська рада

У будинку по вулиці Сеченова зняли старі батареї і пообіцяли замінити. Але їх і досі немає. Проте, як виявилося, будівельники у своїх відомостях їх "встановили".

"Але батареї намальовані на папері, не гріють у реальності. Обурені маріупольці пишуть у місцевих пабліках, що усі п’ять поверхів без тепла. А у будинку живуть діти та літні люди. Окупаційна влада проблему ігнорує. Вже дуже холодно, але хтось не хоче нічого робити в цьому будинку, опалення немає, каналізації немає, ремонту тут немає…Все тільки "завтраками" годують. Є малі діти", - скаржаться мешканці.

У підвалі будинку вже утворилося справжнє "болото" - грибок та мох. Люди перебувають у відчаї.

Тим часом в Маріуполі збільшилася кількість нових могил. Окупанти ховають людей в траншеях. Так, зокрема, на Старокримскому цвинтарі помітили великий сектор свіжих поховань. Людей ховають у траншеях, як неідентифікованих осіб.

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