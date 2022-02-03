Люди вилазили через вікна: у Польщі перекинувся автобус з українцями

У салоні перебували 27 пасажирів, які іхали з Івано-Франківська.
У Польщі неподалік Кольонія-Седліщкі на території Люблінського воєводства перекинувся автобус з України. В ньому перебували 27 осіб.
Про це повідомляє radio.lublin.pl.
ДТП сталася вчора, 2 лютого, ввечері. Близько 21:30 український автобус Mercedes з пасажирами всередин за якихось причин злетів з дороги й перекинувся.
Всім пасажирам та водієві вдалося вибиратися через вікна і люки назовні.
У результаті ДТП шестеро осіб зазнали невеликих травм, які не загрожують життю.На щастя, обійшлося без госпіталізацій.
За кермом автобуса був 57-річний громадянин України. Тест на алкоголь показав, що водій був тверезим.
Причини аварії встановлюють правоохоронці. Припускають, що водій міг заснути за кермом.
Автобус прямував з Івано-Франківська.
Нагадаємо, що у Рівненській області вантажівка SCANIA застрягла на переїзді. У неї врізався пасажирський потяг сполученням "Київ-Івано-Франківськ". Постраждав машиніст, якого необхідно було деблокувати з понівеченого локомативу потяга.
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