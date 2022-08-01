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Люди виїжджають з прифронтових сіл Херсонщини, вцілілі будинки займають окупанти

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Люди виїжджають з прифронтових сіл Херсонщини, вцілілі будинки займають окупанти

Фото: Associated Press

Через обстріли прифронтові населені пункти Херсонської області опинилися на межі знищення.

Люди масово покидають зруйновані села, али вберегти власні життя. Натомість до вцілілих будинків заселяються російські військові.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Напівпорожні села, а подекуди - і повністю покинуті у Калинівській, Великоолександрівській, Високопільській та інших громадах. Від осколків снарядів травмуються діти, люди тижнями сидять у холодних погребах, без води та їжі", - йдеться у дописі.

У багатьох селах від початку війни люди живуть без електроенергії та води. Також в ОВА повідомляють, що у більшості тимчасово окупованих громад магазини та аптеки не працюють.

Як повідомлялося, у сотнях населених пунктів Херсонщини ситуацію називають критичною. У деяких громадах залишилося жити до десяти осіб.

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