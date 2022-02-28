Люди вийшли до аптек і по воду: армія РФ нещадно обстрілює житлові райони Харкова

Люди вийшли до аптек і по воду: армія РФ нещадно обстрілює житлові райони Харкова

Відомо про понад десятьох загиблих містян.

Російська армія обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури та позицій ЗСУ.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Росія використовує тяжку артилерійську зброю!

"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин", - наголосив він.

Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих, десятки поранених.