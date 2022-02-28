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Люди вийшли до аптек і по воду: армія РФ нещадно обстрілює житлові райони Харкова

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Відомо про понад десятьох загиблих містян.

Російська армія обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури та  позицій ЗСУ.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле. Росія використовує тяжку артилерійську зброю! 

"Те, що зараз відбувається у Харкові,  - це військовий злочин! Це геноцид Українського народу. Гинуть десятки мирних жителів. Це відбувається вдень, коли люди вийшли до аптек, за продуктами, за питною водою. Це злочин", - наголосив він.

Станом на 16:00 відомо про 11 загиблих, десятки поранених.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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