Люди втомлені: чому на фронті проблеми з ротацією і як їх вирішити – пояснення нардепа

За його словами, для повноцінних ротацій зараз просто не вистачає мобілізаційного ресурсу.

В Україні військові скаржаться на проблеми з ротаціями, проте наразі фізично немає можливості для того, щоб ротувати бригади повноцінно, як це відбувалося в умовах АТО/ООС.

Про це заявив народний депутат та член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП.

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"У нас бригади дуже рідко виводяться кудись далеко. Зазвичай вони відводяться на два-три тижні у другу чи в третю лінію, де вони просто видихають, поповнюють мінімально, наскільки це можливо, особовий склад, озброєння, і знову виводяться на лінію бойового зіткнення", – сказав Рахманін.

За його словами, для повноцінних ротацій треба мати набагато більші Збройні сили. Зараз просто не вистачає мобілізаційного ресурсу.

"Ми можемо створити певний мобілізаційний ресурс – ще одну бригаду (мотопіхотну, механізовану чи, наприклад, десантно-штурмову). А озброювати її чим? А вишколювати її як і коли, і ким?", – каже нардеп.

За його інформацією, в першій половині 2022 року серед тих, хто потрапив до Сил оборони, було приблизно 400 тисяч добровольців.

"Це – величезна цифра. Це – неймовірна цифра. Але, за великим рахунком, всі, хто хотів добровільно піти, вони вже закінчилися", – підсумував депутат.

Раніше Сергій Рахманін прокоменував можливість мобілізації до армії ув'язнених.

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