Люди, які евакуюються із зони ведення бойових дій, зможуть отримати грошову допомогу від держави просто на вокзалах

Люди, які евакуюються із зони ведення бойових дій, зможуть отримати грошову допомогу від держави просто на вокзалах

Українці, які виїжджають із зони проведення бойових дій, а також міст в окупації або оточенні, зможуть отримати від держави грошову допомогу безпосередньо під час евакуації просто на вокзалі.

Для цього Укрзалізниця передає дані зі своїх евакуаційних рейсів колегам з Укрпошти, для яких вже облаштовано пункти видачі готівки на вокзалі у Львові. Невдовзі перелік вокзалів розшириться.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Зазначається, що цей спільний проєкт багатьох держструктур покликаний донести до всіх, хто досі не наважувався евакуюватися з Донбасу, що на них дійсно чекають. Ця програма доповнює вже запущену раніше за підтримки ОПУ програму "Там, де вас чекають", яка дозволяє вже в потязі підібрати та замовити варіанти тимчасового розселення.

"Ця програма покликана допомогти все ж таки евакуюватись тим, хто підставляє життя під загрозу кожного дня, але досі не наважувався виїхати з найгарячіших точок, мовляв "ми нікому не потрібні!" Ми не словами, а справами підтверджуємо, що "потрібні" - люди відразу отримують "живі" підйомні кошти. До того ж, ще в потязі подаються заявки на розміщення, а по прибутті - чекають представники місцевої влади із транспортом, щоб відразу відвезти на поселення. Від самого початку програми ми бачимо, що піклування держави дає свій результат - тільки за вчора близько 400 людей з-під лінії вогню з Донбасу все ж таки виїхали евакуаційними вагонами Укрзалізниці, а до того останні тижня цей денний показник був у межах 100-150" - каже Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку Укрзалізниці.

Слід зазначити, що людям, які евакуювалися з районів проведення бойових дій, держава надає одноразову допомогу в розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожну людину, старшу 18 років.

"Відомості про виплату грошової допомоги працівники залізниці формують безпосередньо під час руху евакуаційних потягів, де мають зазначити кількість дітей та дорослих. Ці дані передаються працівникам Укрпошти, які до моменту прибуття евакуаційного потяга до вокзалу міста призначення організовують все необхідне, щоб люди одразу після виходу з потяга могли отримати кошти", - пояснюють в Укрзалізниці.

Наразі пасажири п’ятьох евакуаційних потягів до Львова вже отримали виплати на загальну суму 340 тис. грн.

Нагадаємо, "Укрпошта" анонсувала продаж нової марки "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!". Наклад у 5 млн примірників продаватимуть від 23 травня у більш ніж 1,5 тис. відділеннях.

"Укрзалізниця" призначила один потяг з евакуаційних зон: "Покровськ – Дніпро – Львів"

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