Люди, які говорять про переговори, не розуміють, що це за війна – Подоляк

Є чіткі умови, за яких можна сідати за стіл переговорів з РФ.

Люди, які постійно говорять про переговори, не розуміють, що це за війна. Вони не розуміють мотиву Російської Федерації.

Про це сказав радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю Василю Голованову.

Росія не готова до переговорів

Як акцентував Подоляк, Росія відверто говорить про те, що вона готова до негайних переговорів. Але у неї є чіткі умови для України:

віддаєте нам те, що ми зафіксували (4 області + Крим);

віддаєте нам свою суверенність;

повертайте на територію України домінування російської мови, російської культури, російської церкви;

обирайте собі проросійський уряд, як у Грузії тощо.

"Люди, які говорять про переговорний процес... Вони про що говорять? Про те, що можна піти на ці поступки? Тоді це не переговори, а капітуляція. Ми хочемо бути українськими політиками, але ми наполягаємо на капітуляції. Ми хочемо бути аналітиками незалежними, але ми наполягаємо на капітуляції. Ми вважаємо, що це дуже крута пропозиція Україні після трьох років спротиву — капітуляція перед РФ. Це має трошки дивний вигляд", — обурений Подоляк.

На його думку, сьогодні немає можливості провести переговори. Про це можна говорити медійно, але позиції сторін абсолютно неспівставні.

"Україна говорить про те, що ми хочемо провести переговори. Так. Ми і війни, м'яко кажучи, не бажали, це ж нонсенс. Але про що переговори? Про міжнародне право — будь ласка. Про недоторканність територій — будь ласка. Про гарантії безпеки, наприклад, колективної безпекової архітектури України як члена Альянсу — будь ласка. Або інші формати гарантій безпеки, щоб чітко убезпечити територію не тільки України, а взагалі країн східної групи від можливої експансії РФ на 3-4-му етапі — будь ласка", — пояснив радник голови Офісу президента.

Натомість РФ говорить:

ми не програли війну, ми її виграли;

ми хочемо отримати прибутки з цієї війни у вигляді територій (економічні, репутаційні та мілітарні доходи);

ми хочемо розробляти родовища України в повному обсязі й домінувати в певних сегментах глобального сировинного ринку.

Є конкретні умови. За словами Подоляка, світ поступово стає все менш інтелектуальним, на жаль, є втома від використання логіки.

"А ви з російською стороною говорили? Чи ви вважаєте, що їх можна провести лише коштом України, щось віддавши чи забравши? Ну, це круті переговори. Тоді віддайте щось своє", — зазначив Подоляк.

Він наголосив — з Росією можна домовитися тільки через інструменти примусу, про які постійно говорить президент України. В цьому є абсолютна логіка.

"Я розумію, що всім хочеться простих рішень. Але тут немає простого рішення", — запевнив радник голови ОПУ.

Він додав, що примус може бути тривимірний:

мілітарний — дати зі складів достатньо зброї;

економічний — посилити санкції;

дипломатичний — інструменти впливу на інші країни.

"Є реалістичні речі, які звучать дуже просто. Росію можна примусити до чогось, а не попросити про щось. Попросити — означає капітулювати. Якщо ви готові капітулювати (партнери — ред), то скажіть про це публічно: "Ми відмовляємо Україні в захисті, відмовляємося від міжнародного права, ми вважаємо, що Росія має право домінувати у сучасному світі". І тоді буде зрозуміло, куди ми рухаємося", — резюмував Михайло Подоляк.

Раніше Подоляк сказав, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан насправді не пропонував жодного "різдвяного перемир’я" між Україною та Росією. Це інформаційна мініоперація.

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