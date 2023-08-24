"Люди, яких не зламати": як світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Сьогодні весь цивілізований світ об'єднався довкола України, тому що героїчна боротьба кожного свідомого громадянина з абсолютним злом дійсно надихає.

У День Незалежності України, 24 серпня, слова підтримки на адресу нашої держави голосно лунають на Заході. Там щиро захоплюються українським народом, який точно знає ціну свободи.

Як світові лідери привітали Україну з її Днем – читайте у матеріалі ТСН.ua

Джо Байден

Як зазначив президент США Джо Байден, у цей День Незалежності, як і після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, відважні українки та українки захищають Україну від нападів суверенітет і територіальну цілісність. Вони вчергове доводять світові, що за свободу варто боротися.

"Незалежність означає свободу обирати своє майбутнє. Це дорогоцінно. Сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні об’єднані з народом України.Наша відданість незалежності України є непохитною та міцною", – акцентував лідер США.

Байден також висловив сподівання, що наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їх незвичайна мужність надихала світ.

"Нехай День Незалежності України буде нагадуванням про те, що сили темряви та панування ніколи не загасять полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди", – підсумував американський лідер.

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн привітала лідера Володимира Зеленського та український народ. Вона переконана, що сила України в її людях. "У їхній мужності, їхній силі та незмінній надії на майбутнє миру та процвітання в об’єднаній Європі. Вони надихають усіх європейців", – стверджує вона.

Володимир Зеленський зустрівся 9 травня з Урсулою фон дер Ляєн / Фото: Getty Images

Шарль Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель наголосив, що ми є друзями, і цього дня ЄС підтримує Україну. "Ви є членом нашої європейської родини, і ваше майбутнє з нами. Слава Україні", – зауважив він

Dear Ukrainian friends,



On your Independence Day, the EU stands with you.



You are a member of our European family and your future is with us.



Slava Ukraini. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/g2hUrmjJxT — Charles Michel (@CharlesMichel) August 24, 2023

Олаф Шольц

Німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до українського президента. Він наголосив, що Німеччина на боці України.

"Сьогодні ви святкуєте незалежність і свободу свого народу. Саме ці принципи захищає вся ваша країна у вашій сміливій боротьбі проти жорстокої російської агресії. Ми захоплюємося вашою мужністю і силою", – заявив Олаф Шольц у своєму твітері.

Мая Санду

Президентка Молдови Мая Санду тепло привітала українців з цим особливим днем. До своїх слів вона додала відеоролик із піснею "Червона калина" у виконанні дитячого хору.

"Сьогодні, коли Україна святкує свій День незалежності, ми стоїмо разом з вами як ніколи міцно. Ваша стійкість, рішучість та непохитна відданість свободі надихають нас усіх. Разом, у спільній вірі у демократію та європейське майбутнє, ми рухаємося вперед. Слава Україні!" – наголосила Санду.

Today, as #Ukraine celebrates its Independence Day, we stand with you more firmly than ever. Your resilience, determination, and unwavering commitment to freedom inspire us all. Together, in shared belief in democracy and a European future, we move forward. Slava Ukraini! pic.twitter.com/iCv8gPogtk — Maia Sandu (@sandumaiamd) August 24, 2023

Борис Джонсон

"У День Незалежності України наші серця ще раз сповнює пам'ять про героїчних чоловіків і жінок України, які всюди борються за свою країну та свободу. Яким би важким іноді не здавалося це, ми завжди повинні пам'ятати, що їхні військові досягнення вже вражають. Вони перемагають. Вони переможуть. Вони очистять свою землю від путінських загарбників. Справедливість восторжествує. Слава Україні!", – написав великий друг українського народу Борис Джонсон.

Борис Джонсон / Фото: Офіс президента України

Жозеп Боррель

"Вітаю український народ із Днем Незалежності України. Ви боретеся за свою свободу та сміливо захищаєте цінності, які ми поділяємо. Європа твердо стоїть за вами. Наше майбутнє разом", – відзначив Боррель.

I congratulate the Ukrainian people on the Independence Day of Ukraine.



You fight for your freedom and bravely defend the values we share.



Europe stands firmly with you. Our future is together.#StandWithUkraine #SlavaUkraïni pic.twitter.com/6n6hvuOASA — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 24, 2023

Ентоні Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що саме цього дня, 24 серпня, засвідчується незалежність, суверенітет та демократія України. Це день ​​гордості за силу та стійкість країни, а також – момент вшанування української спадщини та культури.

"Сьогодні також виповнюється півтора року відтоді, як Кремль розпочав своє брутальне, повномасштабне вторгнення в Україну – 18 місяців безглуздої агресії, що спричинила смерть і руйнування по всій Україні", – додав Блінкен.

Блінкен не сумнівається, що саме завдяки стійкості українського народу наша держава переможе. Натомість Росія заплатить високу ціну за усі злочини, які вчинила на нашій землі.

Марк Рютте

За словами прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, розуміння того, наскільки важливою є незалежність, приходить тоді, коли є ризик її втратити. І ви знаєте це, як ніхто інший. Але дозвольте мені нагадати: Нідерланди разом із вами і залишатимуть з вами надалі. Сьогодні й щодня. Доти, доки в Україні знову кожен день не буде Днем Незалежності", – запевнив Рютте.

My message to all Ukrainians on their Independence Day.



pic.twitter.com/sDp7SBFcIQ — Mark Rutte (@MinPres) August 24, 2023

Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс у своєму відеозвернені заявив, що народ України залишається сильним у ці складні часи й продовжує боронити свою Батьківщину, свободу та незалежність. Він переконаний, що завдяки спільним зусиллям України та партнерів справедливість буде відновлена. Україна обов'язково переможе у війні, яку цинічно розв'язала РФ.

"Тож Латвія продовжить докладатися до військової допомоги Україні, зусиль з відновлення, економічної і гуманітарної допомоги так довго, як буде потрібно. Любі українські друзі, прийміть наші найкращі побажання до річниці вашої незалежності. Разом до перемоги і слава Україні", – зазначив Рінкевичс.

Саломе Зурабішвілі

"Грузія сьогодні разом з вами, цього Дня Незалежності. Наша країна хоче разом з вами відсвяткувати вашу незалежність, за яку ви так хоробро боретеся вже півтора року. Ми будемо разом у день вашої перемоги. Вітаю вас із Днем Незалежності", – сказала Зурабішвілі.

wants to celebrate with your Independence Day!

Very Happy Independence Day!#StandWithUkraine #SlavaUkraini pic.twitter.com/N3lO01l1RT — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) August 24, 2023

Читайте також: