"Людина порядна, професійна, уміє працювати системно": Зеленський про призначення генпрокурора

Сьогодні Верховна Рада України погодила призначення нового генерального прокурора, ним став Андрій Костін.

Про це очільник України сказав у традиційному відеозверненні у ніч проти 28 липня.

"Людина порядна, професійна, уміє працювати системно. Серед його найголовніших завдань суспільство бачить забезпечення всього, що необхідно для притягнення Росії до відповідальності за війну. Це співпраця з Міжнародним кримінальним судом, з державами-партнерами, які допомагають встановлювати конкретних винних серед російських військових; це фіксація фактів скоєних окупантами злочинів, забезпечення формування доказової бази для притягнення до кримінальної відповідальності кожного воєнного злочинця", - сказав президент.

Він додав, що Офіс генерального прокурора є однією з ключових інституцій, які працюють для того, щоб усі російські вбивці й кати відповідали за скоєне проти українців.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада підтримала призначення Костіна на посаду генпрокурора. Він – нардеп від партії "Слуга народу", голова парламентського комітету з питань правової політики.

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