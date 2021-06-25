Людмила Барбір випробувала нову систему шкільного харчування та приготувала рибні котлети

За рекордні 8 хвилин телеведуча приготувала 150 порцій шкільного обіду.
Зірка каналу "1+1" Людмила Барбір стала ведучою презентації сучасної шкільної кухні та нового меню під час всеукраїнського форуму "Україна 30", що днями завершився у Києві.
Також знаменитість стала модераторкою дискусії за участю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, міністра освіти Сергія Шкарлета, посла Швейцарії в Україні та Молдові Клода Вільде, шефкухаря Євгена Клопотенка, експертів UNICEF щодо механізмів впровадження шкільного харчування за новими нормами. Відкрила обговорення перша леді Олена Зеленська.
Учасникам форуму з усіх куточків країни продемонстрували, як працює сучасне обладнання - пристрої для варіння та запікання, подрібнювачі. У режимі реального часу - за 45 хвилин - приготували 150 порцій страв з нового шкільного меню: два салати, суп, котлети та кус-кус, плов. До них додали вже готові компот та штрудель.
Приготувати 150 рибних котлет власноруч запропонували Людмилі Барбір. За новою технологією ведучій потрібно було покласти їх до спеціального автомату та виставити правильний температурний режим. Барбір впоралася з завданням і за 8 хвилин страва за всіма вимогами міжнародної системи безпеки харчових продуктів була готова. Дегустували всі охочі.
"Мене, як маму, хвилює, яким буде харчування моєї дитини. Та я і сама була ученицею, тому знаю, якими можуть бути шкільні обіди. Хочеться вірити, що скоро у всіх школах України - а їх понад 15 тисяч - оновлять меню, технології та обладнання їдалень. Адже сама пересвідчилась - готувати корисні страви легко", - поділилася Барбір.
Лише 7% українських школярів наразі задоволені харчуванням у школі. У багатьох їдальнях їжу для школярів готують зранку та впродовж дня, нова технологія передбачає можливість готувати страви безпосередньо перед прийомом їжі. Нове меню - складається з 160 страв та не є обов'язковим. У кожній школі можуть запропонувати свій перелік страв, які має затвердити регіональна Держпродспоживслужба.
Нагадаємо, нові норми харчування запровадять вже від 1 вересня. Та якщо школи не встигнуть - їм дадуть відтермінування до 1 січня. До 2022 року оновлене шкільне меню має бути впроваджено усюди. Подати запит на облаштування сучасних технологічних їдалень може кожна школа. Детальну інформації для освітян, учнів, батьків на початку 2021/2022 навчального року опублікують на відповідному порталі.