Людмила Барбір випробувала нову систему шкільного харчування та приготувала рибні котлети

За рекордні 8 хвилин телеведуча приготувала 150 порцій шкільного обіду.

Зірка каналу "1+1" Людмила Барбір стала ведучою презентації сучасної шкільної кухні та нового меню під час всеукраїнського форуму "Україна 30", що днями завершився у Києві.

Також знаменитість стала модераторкою дискусії за участю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, міністра освіти Сергія Шкарлета, посла Швейцарії в Україні та Молдові Клода Вільде, шефкухаря Євгена Клопотенка, експертів UNICEF щодо механізмів впровадження шкільного харчування за новими нормами. Відкрила обговорення перша леді Олена Зеленська.

пресслужба каналу "1+1"

Учасникам форуму з усіх куточків країни продемонстрували, як працює сучасне обладнання - пристрої для варіння та запікання, подрібнювачі. У режимі реального часу - за 45 хвилин - приготували 150 порцій страв з нового шкільного меню: два салати, суп, котлети та кус-кус, плов. До них додали вже готові компот та штрудель.

пресслужба каналу "1+1"

Приготувати 150 рибних котлет власноруч запропонували Людмилі Барбір. За новою технологією ведучій потрібно було покласти їх до спеціального автомату та виставити правильний температурний режим. Барбір впоралася з завданням і за 8 хвилин страва за всіма вимогами міжнародної системи безпеки харчових продуктів була готова. Дегустували всі охочі.

пресслужба каналу "1+1"

"Мене, як маму, хвилює, яким буде харчування моєї дитини. Та я і сама була ученицею, тому знаю, якими можуть бути шкільні обіди. Хочеться вірити, що скоро у всіх школах України - а їх понад 15 тисяч - оновлять меню, технології та обладнання їдалень. Адже сама пересвідчилась - готувати корисні страви легко", - поділилася Барбір.

пресслужба каналу "1+1"

Лише 7% українських школярів наразі задоволені харчуванням у школі. У багатьох їдальнях їжу для школярів готують зранку та впродовж дня, нова технологія передбачає можливість готувати страви безпосередньо перед прийомом їжі. Нове меню - складається з 160 страв та не є обов'язковим. У кожній школі можуть запропонувати свій перелік страв, які має затвердити регіональна Держпродспоживслужба.

Нагадаємо, нові норми харчування запровадять вже від 1 вересня. Та якщо школи не встигнуть - їм дадуть відтермінування до 1 січня. До 2022 року оновлене шкільне меню має бути впроваджено усюди. Подати запит на облаштування сучасних технологічних їдалень може кожна школа. Детальну інформації для освітян, учнів, батьків на початку 2021/2022 навчального року опублікують на відповідному порталі.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання