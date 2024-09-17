"Людоїдство": колаборантка поскаржилася на різне ставлення до біженців з Курщини та Донбасу в РФ

За її словами, росіяни набагато краще ставляться до біженців із Курської області, а мешканців окупованих територій України називають "х*хлами".

Колаборантка Тетяна Монтян заявила, що в РФ по-різному ставиться до біженців із Курської та Донецької областей.

На заяву зрадниці звернув увагу український журналіст Денис Казанський у своєму Telegram.

"Дітям біженців із Курської області морозиво дають, а дітям із Донецької області — не дають. Це якесь позамежне людоїдство! Не знаю, що там взагалі відбувається", — обурюється Монтян.

А самі біженці з Курської області виявилися їхати до пунктів тимчасового розміщення, де вже були мешканці окупованих територій Донбасу, бо не хотіли "їхати до х*хлів".

За її словами, росіяни набагато краще ставляться до біженців з Курської області, а жителів окупованих територій України називають "х*хлами" і дискримінують.

Ніхто в РФ не вважає мешканців Донбасу повноцінними росіянами, незважаючи на так зване "приєднання" до РФ, додала колаборантка.

"Чергове підтвердження, що Росія — фашистська держава, де навіть проросійський українець завжди буде унтерменшем і недолюдом", — підсумував журналіст Денис Казанський.

Раніше повідомлялося, що російські нацисти ниють через мешканців окупованих територій.

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