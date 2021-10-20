Людські кістки знайшли на кладовищі для тварин на Сумщині: скелет лежав на собачій могилі (відео)

Очевидиця розповіла про моторошну знахідку.

У Мережі з'явилось відео з людськими останками, на яких натрапили перехожі. Авторка ролику каже, що скелет людини знайшла на кладовищі для тварин в місті Охтирка Сумської області.

Також читайте Розкидані людські кістки: у Рівному невідомі розкопали поховання жертв Голокосту

Відео з'явилось на сторінці місцевої групи "Подслушано в Ахтырке" у Facebook сьогодні, 20 жовтня.

"Знайшли людські кістки в Охтирці на кладовищі для тварин, за об'їзною дорогою. Ось повністю кістки людини: череп, щелепа, ребра. Повністю людина... На собачій могилі", - сказала жінка.

Відео можна переглянути за посиланням.

скріншот з відео / Олена Горелкова, Facebook

Людські останки лежали біля могил тварин.

скріншот з відео / Олена Горелкова, Facebook

У соцмережі місцеві жителі діляться враженням від побаченого на відео:

Це жах! Повідомте, куди слід. Це явно кримінал!

Скоріше за все, останки вирили, коли копали могилу для своєї тварини. Але чому не повідомили про знахідку в поліцію? Це якось не по-людськи.

Можливо це останки з военних часів, а можливо й кримінал.

Нагадаємо, у Львові знайшли розкидані по парку людські останки: голова і тулуб лежали в пакеті. Згодом поліція з'ясувала, що це людські останки 58-річної львів'янки, яку вважали зниклою безвісти. Її вбив товариш, а щоб приховати сліди злочину, чоловік розчленував тіло, частинами виніс фрагменти у сумці та залишив на території парку.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання