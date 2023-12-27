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Людям, які втратили житло внаслідок агресії РФ, починають виплачувати компенсації: деталі від Шмигаля

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Людям, які втратили житло внаслідок агресії РФ, починають виплачувати компенсації: деталі від Шмигаля

Денис Шмигаль

Постраждалим нададуть кошти на купівлю нерухомості.

Україна розпочинає здійснювати виплати громадянам, чиє житло було зруйноване російськими військами. Невдовзі вони матимуть нові домівки.

Про це повідомив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Деталі

Як відзначив прем'єр, йдеться про використання житлових сертифікатів для купівлі нерухомості у межах програми "єВідновлення".

"Тепер їхні власники можуть через "Дію" забронювати кошти для купівлі житла. Усі деталі прокомунікує Міністерство відновлення та Міністерство цифрової трансформації", – повідомив Шмигаль.

Станом на зараз вже згенеровано 1,6 тисячі сертифікатів. За словами посадовця, вже найближчим часом люди, які втратили свою оселю, отримають нову домівку для себе та своєї родини.

Нагадаємо, послуга "єВідновлення" тепер доступна для людей із житлом у спільній власності.

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Дата публікації
Перегляди
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