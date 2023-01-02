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Люта зима суне: до кінця тижня Україну засипле снігом та вдарять 20-градусні морози

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Люта зима суне: до кінця тижня Україну засипле снігом та вдарять 20-градусні морози

Фото: Pexels

Знижуватися температура почне вже 4 січня.

До України йде різке похолодання з сильними морозами та снігопадами.

Про це 2 січня повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозом, від 6 січня прийдуть 20-гардусні морози.

"Від 6 січня до України таки прийдуть 20-градусні морози, снігопади та хуртовини. Від 4 січня по всій країні очікується різке похолодання до +1+5 градусів та дощі, подекуди з мокрим снігом. А від 6 січня температура повітря дуже суттєво впаде у північно-східних областях - вночі аж до мінус 17-20 градусів. На заході України буде дещо тепліше - до мінус 10-13 градусів, на решті території температура коливатиметься в межах 10-16 градусів морозу", - пише Щедрін.

Він також додає, що у період від 6 до 11 січня по всій країни очікуються сильні снігопади та заметілі.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталія Діденко також попередила українців про зниження температури від 4-5 січня. Водночас раніше синоптики прогнозували, що перша половина січня буде аномально теплою, а у другій до України прийдуть сильні морози та рясні опади у вигляді снігу.

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Дата публікації
Перегляди
2822
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