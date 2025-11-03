"Лизнула темну рідину": жінка втратила двох синів після ковтка загадкового "соку"

Лікарня / © pixabay.com

Трагічний випадок отруєння невідомою речовиною стався в селі Домашлин Корюківського району, Чернігівська область, забравши життя двох чоловіків. Їхня 68-річна мати, Надія Бабко, вижила і перебуває в реанімації обласної лікарні з важким ураженням нирок.

Про це пише Вісник Ч.

Інцидент стався близько 11 жовтня, коли Надія Бабко з синами, 40-річним Олександром та 37-річним Михайлом, знайшли у своєму будинку кілька пляшок з-під гранатового соку з темною рідиною. Припускають, що їх могли залишити військові.

Сім’я припустила, що це сік. Одну пляшку вони навіть подарували сестрі Надії, яка живе по сусідству. Але та відмовилася пити, оскільки рідина була налита «під саме горлечко, не так, як у магазині продається». Увечері Олександр, Михайло та їхня мати вирішили скуштувати вміст пляшки. Наступного дня їм стало зле.

Олександр помер до приїзду «швидкої». Михайло та Надія були госпіталізовані до корюківської лікарні, де Михайло також помер. Надія Бабко перевезли до чернігівської обласної лікарні. Надія Бабко, на опіці якої перебувають двоє онуків (діти покійної доньки), була госпіталізована 18 жовтня.

Лікар-нефролог Олександр Красавін оцінює її стан як стабільно важкий. У жінки почали відмовляти нирки, і їй потрібен гемодіаліз. Лікар вважає, що Надію врятувало те, що вона лише «лизнула трохи» кисло-солодку темну рідину, на відміну від синів.

«Стан потроху покращується. Коли привезли, зовсім не мочилася… Зараз з’явився діурез. Є надія, що нирки запрацюють самостійно», — зазначив Красавін.

Він додав, що повне відновлення може зайняти до трьох місяців, або ж пацієнтці може знадобитися довічний гемодіаліз.

«Ми беремо анамнез зі слів пацієнта. А вона нічого конкретного не сказала. Точніше: „Лизнула темну кисло-солодку рідину“. Поліціянти ту речовину повинні брати на аналіз. Але стільки вже часу пройшло, нам ніхто не повідомив, що то таке. Найголовніше, що вона вижила», — зазначив лікар.

Лікар-нефролог також зазначив, що часто стикається з пацієнтами, які отруїлися невідомими речовинами, як-от гальмівна рідина чи антифриз, через їхній вміст спирту чи помилкове сприйняття.

