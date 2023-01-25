M1 Abrams: що відомо про американські танки, порівняльна характеристика з російськими Т-90

Що відомо про танки M1 Abrams, які США планують передати Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua про їхні характеристики та ціну, а ще порівняння з російськими Т-90.

25 січня 2023 року журналістка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс, посилаючись на джерела, написала, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк M1 Abrams. Вартість такої допомоги — 400 млн доларів США.

Під час свого виступу о 19:00 (за київським часом) Джо Байден підтвердив про намір США передати Україні бойові танки Abrams.

Історія створення

M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва США, який був названий на честь генерала Крейтона Абрамса, який обіймав посаду начальника штабу Армії Сполучених Штатів і командував збройними силами США у В'єтнамі (1968-1972 роки).

Абрамси вважаються добре озброєними, мобільними броньованими бойовими машинами і розраховані на ведення бойових дій в різних умовах сучасної війни. Надходять на озброєння США від 1980 року і на сьогодні залишаються головним бойовим танком Сполучених Штатів. Передбачається, що в Сполучених Штатах подовжать термін служби Abrams до 2050 року.

Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою.

Особливості танка M1 Abrams

Танки M1 Abrams постійно оновлюються. Здебільшого намагаються посилити бронювання та додати нові цифрові системи. До прикладу, у версії M1A2 у командира з'явився незалежний тепловізійний приціл та нове покоління броні з урану. Врахувавши досвід війни в Іраку, на танки почали встановлювати спеціальні комплекти, щоб можна було вести бої в місті. Також був доданий кулеметний бойовий модуль з дистанційним керуванням, захищені деякі вузли й агрегати від вогню із засідки.

Найсучасніша серійна версія танку Abrams — M1A2 SEPv3. Тут вже можна використовувати снаряди повітряного підривання, оновлене обладнання зв'язку і програмного забезпечення. Також було встановлено комплект броні нового покоління NGAP і комплекс активного захисту Trophy, щоб знищувати ворожі снаряди на підльоті.

M1 Abrams: характеристики

Вага: М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т

М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т Довжина: 7 917 (з гарматою — 9 766) мм

7 917 (з гарматою — 9 766) мм Ширина: 3 658 мм

3 658 мм Висота: 2 885 мм

2 885 мм Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, заряджальник, механік-водій)

4 особи (командир, навідник, заряджальник, механік-водій) Броня: "Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном

"Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном Головне озброєння: 105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 — 120 мм гладкоствольна М256)

105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 — 120 мм гладкоствольна М256) Другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)

1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений) Двигун: Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к. с. (1120 кВт)

Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к. с. (1120 кВт) Питома потужність: 24,5 к. с./т

24,5 к. с./т Підвіска: торсіонна Allison DDA X-1100-3B

торсіонна Allison DDA X-1100-3B Дорожній просвіт: 480 мм

480 мм Ємність паливних баків: 1900 л

1900 л Операційна дальність: 410 км

410 км Швидкість: по шосе — 67,6 км/год; пересіченою місцевістю — 48,3 км/год.

Де застосовували танк M1 Abrams

Цей бойовий танк брав участь у кількох війнах:

в Перській затоці (операція "Буря в пустелі"),

в Афганістані (операція "Непохитна свобода"),

в Іраку (операція "Свобода Іраку").

Наразі він перебуває на озброєнні в таких країнах:

США;

Австралія;

Єгипет;

Ірак;

Кувейт;

Марокко;

Саудівська Аравія.

Американські M1 Abrams vs російські Т-90

Порівняльну характеристику танка M1 Abrams проти Т-90 зробили на сайті.

Порівняльна характеристика танків M1 Abrams та T-90 M1 Abrams T-90 Головне озброєння 120-мм гладкоствольна гармата L/44 M256A1 (42 снаряди) 2А46М 125-мм гладкоствольна гармата з 43 снарядами Двигун Багатопаливний турбінний двигун Honeywell AGT1500C 950 к. с. (736 кВт) для V-92S2 12-цил. дизельний двигун Швидкість 67 км/год 60 км/год Вага (тонн) 62 тонни 46 тонн Екіпаж 4 особи 3 особи Розміри (м) Довжина: 9,77 м, ширина: 3,66 м, висота: 2,44 м Довжина: 9,63 м, ширина: 3,78 м, висота: 2,22 м

Калібр (порівняння танків M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Швидкість (порівняння танків M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Вага (порівняння танків M1 Abrams vs T-90) / Фото: ТСН.ua

Скільки коштує один танк Abrams? Тут важко сказати напевно, адже все залежить від модифікації. Проте в Мережі зазначено, що 2012 року ціна за один танк становила 8,58 млн доларів США.

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