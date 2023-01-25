M1 Abrams: що відомо про американські танки, порівняльна характеристика з російськими Т-90

Що відомо про танки M1 Abrams, які США планують передати Україні? Читайте в матеріалі ТСН.ua про їхні характеристики та ціну, а ще порівняння з російськими Т-90.
25 січня 2023 року журналістка видання Bloomberg Дженніфер Джейкобс, посилаючись на джерела, написала, що адміністрація президента США Джо Байдена вирішила передати Україні 31 танк M1 Abrams. Вартість такої допомоги — 400 млн доларів США.
Під час свого виступу о 19:00 (за київським часом) Джо Байден підтвердив про намір США передати Україні бойові танки Abrams.
Історія створення
M1 Abrams — основний бойовий танк третього покоління виробництва США, який був названий на честь генерала Крейтона Абрамса, який обіймав посаду начальника штабу Армії Сполучених Штатів і командував збройними силами США у В'єтнамі (1968-1972 роки).
Абрамси вважаються добре озброєними, мобільними броньованими бойовими машинами і розраховані на ведення бойових дій в різних умовах сучасної війни. Надходять на озброєння США від 1980 року і на сьогодні залишаються головним бойовим танком Сполучених Штатів. Передбачається, що в Сполучених Штатах подовжать термін служби Abrams до 2050 року.
Існують три основні версії танку: M1, M1A1 і M1A2. Вони відрізняються одна від одної поліпшеним озброєнням, системою захисту, електронікою.
Особливості танка M1 Abrams
Танки M1 Abrams постійно оновлюються. Здебільшого намагаються посилити бронювання та додати нові цифрові системи. До прикладу, у версії M1A2 у командира з'явився незалежний тепловізійний приціл та нове покоління броні з урану. Врахувавши досвід війни в Іраку, на танки почали встановлювати спеціальні комплекти, щоб можна було вести бої в місті. Також був доданий кулеметний бойовий модуль з дистанційним керуванням, захищені деякі вузли й агрегати від вогню із засідки.
Найсучасніша серійна версія танку Abrams — M1A2 SEPv3. Тут вже можна використовувати снаряди повітряного підривання, оновлене обладнання зв'язку і програмного забезпечення. Також було встановлено комплект броні нового покоління NGAP і комплекс активного захисту Trophy, щоб знищувати ворожі снаряди на підльоті.
M1 Abrams: характеристики
- Вага: М1А1 — 57,15 т; М1А2 — 61,3 т
- Довжина: 7 917 (з гарматою — 9 766) мм
- Ширина: 3 658 мм
- Висота: 2 885 мм
- Екіпаж: 4 особи (командир, навідник, заряджальник, механік-водій)
- Броня: "Чобгем", багатошарова протиснарядна композитна броня, посилена збідненим ураном
- Головне озброєння: 105-мм нарізна танкова гармата M68 (з M1А1 — 120 мм гладкоствольна М256)
- Другорядне озброєння: 1×12,7-мм великокаліберний кулемет M2HB або 2×7,62-мм M240 кулеметів (1 баштовий, 1 спарений)
- Двигун: Honeywell AGT1500З багатопаливний газотурбінний двигун 1500 к. с. (1120 кВт)
- Питома потужність: 24,5 к. с./т
- Підвіска: торсіонна Allison DDA X-1100-3B
- Дорожній просвіт: 480 мм
- Ємність паливних баків: 1900 л
- Операційна дальність: 410 км
- Швидкість: по шосе — 67,6 км/год; пересіченою місцевістю — 48,3 км/год.
Де застосовували танк M1 Abrams
Цей бойовий танк брав участь у кількох війнах:
- в Перській затоці (операція "Буря в пустелі"),
- в Афганістані (операція "Непохитна свобода"),
- в Іраку (операція "Свобода Іраку").
Наразі він перебуває на озброєнні в таких країнах:
- США;
- Австралія;
- Єгипет;
- Ірак;
- Кувейт;
- Марокко;
- Саудівська Аравія.
Американські M1 Abrams vs російські Т-90
Порівняльну характеристику танка M1 Abrams проти Т-90 зробили на сайті.
|M1 Abrams
|T-90
|Головне озброєння
|
120-мм гладкоствольна гармата L/44 M256A1 (42 снаряди)
|
2А46М 125-мм гладкоствольна гармата з 43 снарядами
|Двигун
|
Багатопаливний турбінний двигун Honeywell AGT1500C
|
950 к. с. (736 кВт) для V-92S2 12-цил. дизельний двигун
|Швидкість
|67 км/год
|60 км/год
|Вага (тонн)
|62 тонни
|46 тонн
|Екіпаж
|4 особи
|3 особи
|Розміри (м)
|Довжина: 9,77 м, ширина: 3,66 м, висота: 2,44 м
|
Довжина: 9,63 м, ширина: 3,78 м, висота: 2,22 м
Скільки коштує один танк Abrams? Тут важко сказати напевно, адже все залежить від модифікації. Проте в Мережі зазначено, що 2012 року ціна за один танк становила 8,58 млн доларів США.
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