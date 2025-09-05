"Мадяр" підтвердив ураження НПЗ в Рязані та нафтобази в Луганську

Атакований Рязанський НПЗ / © російські телеграм-канали

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» підтвердив ураження Рязанського нафтопереробного заводу в Росії та нафтобази в окупованому Луганську.

Про це він написав у Мережі 5 вересня.

«Анорексується кощієва голка послідовно, Силами оборони України», — зазначив Бровді.

Так, командувач уточнив, що Жало Птахів, 14 полк Сил безпілотних систем спільно з Силами спецоперацій, Головним управлінням розвідки Міноборони та іншими складниками Сил оборони України здійснили «візит» на Рязанський НПЗ.

«Нафто-наливайка 17,1 млн т на рік. 1 з 4 найбільших НПЗ рф», — акцентував «Мадяр».

Також бійці 14-го полку СБС вдарили по «Луганській нафтобазі».

«Бензин хробачий стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта- швидкозгореними», — резюмував Бровді.

Нагадаємо, ввечері 4 вересня у Луганську прогриміла серія вибухів, після яких виникла потужна пожежа на місцевій нафтобазі. У партизанському русі «Атеш» заявили про влучання дрона по нафтобазі, яка забезпечує пальним російську армію.

А в ніч проти 5 вересня дрони атакували НПЗ у Рязані, після чого там також спалахнула пожежа.