"Мадяр" розніс директора Rheinmetall за слова про "домогосподарок з 3D-принтерами"

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» / © Facebook-сторінка Роберта Бровді

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» відповів на скептичні зауваження гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера щодо виробництва українських дронів. Він пояснив, чому «хмарна» система виготовлення БпЛА виявилася ефективнішою за традиційний промисловий гігантизм.

Про це командувач СБС написав у своєму телеграм-каналі.

Бровді відреагував на заяву Паппергера, зазначивши, що його оцінка влучна.

«Ви праві, пане Армін Паппергер (Rheinmetall), нехай і через крик душі. Волелюбний український Птах — це ніяка не інновація, це революція війни. Змагання прошивок та частот. І так, це боляче індустріалам, адже відбувається демократизація високоточної зброї „кухонними лайном та палками“, — йдеться у заяві „Мадяра“.

Він підкреслив, що сучасні підходи до ведення бойових дій змінюють саму логіку війни: замість великих і вразливих виробничих об’єктів формується розподілена, фактично «хмарна» система, яку складно знищити точковими ударами.

За словами командувача СБС, такий підхід неможливо зупинити навіть ракетними атаками чи безпілотниками, як це було з об’єктами на кшталт Усть-Луги, а темпи розвитку технологій стали надзвичайно високими.

Бровді також зауважив, що традиційна ставка на масштаб і «гігантизм» більше не гарантує переваги, проводячи паралель із вимиранням динозаврів, яких це не врятувало. Натомість формується нова доктрина та новий тип війни.

«А Ви так вмієте? Звертайтеся, кить щось, показуємо», — додав «Мадяр», звертаючись до гендиректора Rheinmetall.

Заява гендиректора Rheinmetall про українські дрони — що відомо

Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер скептично оцінив українське виробництво дронів, назвавши його «грою з „Лего“ без технологічних проривів. Він порівняв масштабування галузі з роботою „домогосподарок із 3D-принтерами на кухнях“, протиставивши такі спрощені методи стандартам гігантів на кшталт Lockheed Martin. Паппергер також висловив думку, що через відсутність ліцензій та жорстку західну бюрократію українські розробки не зможуть вийти на ринок НАТО, попри їхню ефективність у бою.

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін відповів на іронічну заяву очільника Rheinmetall. Він наголосив, що попри такі оцінки, ці безпілотники вже знищили понад 11 тис. російських танків, довівши свою надзвичайну ефективність на полі бою.