Відставка Федорова: Мадяр відреагував на звинувачення щодо тиску на військових

Роберт Бровді «Мадяр»

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Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді «Мадяр» відреагував на інформацію, яка останніми днями активно поширювалася у медіа щодо нібито тиску на колишнього військовослужбовця СБС після його участі в мітингу. Він заявив, що особисто перевірить усі обставини, але закликав не поспішати з висновками.

Про це він написав на офіційній сторінці.

У своєму зверненні командувач наголосив, що в Силах безпілотних систем не допускають жодних проявів тиску, насильства, корупції чи інших правопорушень.

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За його словами, кожне повідомлення про можливі порушення готові перевіряти, а для цього вже працює канал прямої комунікації.

«Гарантую зворотний зв’язок з будь-яких чутливих питань порушень, зловживань, насильства, корупції тощо», — зазначив Бровді.

Мадяр повідомив, що має намір з’ясувати, хто саме із представників медичної служби контактував із колишнім військовослужбовцем СБС, з якою метою це відбувалося та чи були для цього відповідні підстави.

За його попередньою інформацією, ситуація могла бути неправильно інтерпретована, а окремі повідомлення у ЗМІ — перебільшеними. Водночас командувач наголосив, що остаточні висновки будуть зроблені лише після перевірки всіх обставин.

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Окремо Бровді відреагував на поширені твердження про те, що керівництво Сил безпілотних систем нібито не знає реальної ситуації на передовій.

За його словами, командувач угруповання, начальник штабу та заступники постійно перебувають у районах виконання бойових завдань разом із підрозділами.Мадяр також підкреслив, що ядро командування складається з бойових офіцерів, які мають значний досвід безпосередньої участі у війні.

Наприкінці звернення командувач СБС закликав утримуватися від маніпуляцій та необґрунтованих звинувачень до завершення перевірки. Водночас він підтвердив готовність особисто реагувати на повідомлення про можливі порушення, якщо вони будуть підкріплені конкретними фактами.

Що сталося

Нагадаємо, в українській армії виник конфлікт через реакцію військових на відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Командування ЗСУ, зокрема Генеральний штаб, звинувачують у спробах придушити критику та закрити рота бійцям, які відкрито висловлюють підтримку ексміністру та беруть участь у протестах.

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Народний депутат Юрій Павленко заявив, що в Генштабі планують застосовувати «каральні заходи» до військовослужбовців, які в соцмережах або під час відпустки висловили свою позицію щодо кадрових змін у Міноборони. За його інформацією, йдеться про відкликання з відпусток, додаткові перевірки та інші санкції. Павленко звернувся до головнокомандувача Олександра Сирського з проханням не допустити таких дій, наголосивши, що сила української армії — у вільному солдаті, який усвідомлює, за що воює.

Начальниця медичної служби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова також повідомила про тиск на військових. Зокрема, їй телефонували з Командування Сил безпілотних систем, щоб з’ясувати місце служби Дмитра Козятинського — колишнього бойового медика, який закликав людей виходити на мітинги. Михайлова підкреслила, що такі дії свідчать про спроби залякати військових за висловлення громадянської позиції, навіть у відпустці. Вона зазначила, що армія захищає не лише територію, а й право на свободу слова, і страх висловлювати думку підриває довіру до держави.

Волонтер Сергій Стерненко опублікував повідомлення від військових, які отримали накази з Генштабу про заборону публічних заяв, інтерв’ю та участі в політичних заходах щодо зміни міністра оборони. Деякі бійці, включно з пораненими, все ж відкрито записали відеозвернення з вимогою повернути Федорова на посаду.

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