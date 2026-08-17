Мафія в погонах: у поліції ошелешили заявою про злочинні групи з посадовців ТЦК та ВЛК

Перевірка документів працівниками ТЦК та СП / © ТСН

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Національна поліція зафіксувала випадки, коли посадовці ТЦК та СП діяли у складі організованих злочинних груп для заробітку на ухилянтах. До незаконних схем також залучають працівників ВЛК, ЦНАПів та цивільних посередників. Правоохоронці проводять обшуки та перевіряють походження активів фігурантів.

Про це тимчасовий виконувач обов’язків очільника Нацполіції України Максим Цуцкірідзе розповів у інтерв’ю «Цензор.Нет».

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Цуцкірідзе підтвердив, що правоохоронці фіксували випадки, коли посадовці ТЦК були учасниками організованих злочинних груп.

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«Так, і такі випадки непоодинокі. У схемі можуть бути задіяні кілька учасників — ті, хто домовляється, оформлює документи, має доступ до реєстрів або впливає на рішення інших посадовців. І серед них можуть бути не лише працівники ТЦК, а й члени ВЛК, військовослужбовці та цивільні посередники«, — розповів т.в.о. очільника Нацполіції.

Як приклад він навів ситуацію в Рівненській області, де посадовець районного ТЦК організував злочинну групу за участю цивільних. За винагороду вони планували вплинути на працівників ТЦК, щоб чоловікові оформили військово-обліковий документ із відміткою про непридатність до служби та виключення з військового обліку.

Ще одну схему, за словами Цуцкірідзе, правоохоронці викрили в Херсонській області. Там за 7000 дол. із кожного військовозобов’язаного до військово-облікових документів вносили неправдиві дані, які згодом потрапляли і до реєстру «Оберіг». У схемі брали участь службовець ТЦК, старший офіцер, оператор ТЦК та працівник ЦНАП.

Т.в.о. очільника Нацполіції також наголосив, що у випадках незаконного збагачення правоохоронці перевіряють не лише сам факт отримання коштів, а й походження майна та активів посадовців.

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«Якщо на незаконних рішеннях заробляють, ми маємо дивитися ширше — звідки у посадовця активи, чи відповідають вони його законним доходам, чи не оформлювалося майно на родичів або інших осіб. Буквально у п’ятницю в межах операції „Декларант“ у регіонах поліцейські спільно з ДБР та Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони провели понад сто обшуків за фактами можливого незаконного збагачення та недостовірного декларування. Серед фігурантів — посадовці закладів вищої освіти, ТЦК та СП, ВЛК, експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи та інші суб’єкти декларування», — розповів Цуцкірідзе.

Він зазначив, що правоохоронці перевіряють походження активів фігурантів. Зокрема, начальник районного ТЦК на Буковині 2023 року не вказував у декларації грошових заощаджень. Натомість у деклараціях за 2024 та 2025 роки він зазначив готівку у розмірі 115 тис. дол. та 120 тис. дол. відповідно. Під час обшуку у посадовця вилучили понад 100 тис. дол.

Вилучені документи та матеріали правоохоронці передають до НАЗК для проведення відповідних перевірок і підготовки висновків. Надалі, за наявності законних підстав, вирішуватиметься питання про повідомлення фігурантам про підозру та подальшу долю необґрунтованих активів. Як повідомив Цуцкірідзе, детальні результати цієї роботи поліція оприлюднить окремо.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що в Україні 76 керівникам ТЦК вручили підозри через схеми з ВЛК та бронюванням. Цуцкірідзе інформував, що правоохоронці розслідують 428 проваджень щодо ухилення від служби та фіктивних медичних висновків, перевіряють законність бронювання 2500 військовозобов’язаних і вже скасували 6500 незаконних рішень ВЛК.

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