МАГАТЕ без погодження з Україною здійснило ротацію на Запорізькій АЕС - ЗМІ

У МАГАТЕ та Україні цю інформацію поки не коментували.

На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу, зробивши це через захоплені Росією території та без погодження з Україною.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на Росатом.

"У складі 27 команди спостерігачів МАГАТЕ три інспектори. Їхнє завдання, як і раніше, — спостереження та оцінка стану безпеки станції, як експлуатаційної, так і фізичної", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут вперше пройшов повністю окупованими територіями України в супроводі військовослужбовців Росгвардії. Точну дату не уточнюють.

Запорізька АЕС – найбільша атомна електростанція Європи. Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року.

Територія станції періодично зазнає обстрілів з боку РФ.

Українська влада також заявляла, що російська армія використовувала ЗАЕС для зберігання військової техніки і дислокації своїх військовослужбовців.

Експерти МАГАТЕ працюють на Запорізькій АЕС від 1 вересня 2022 року. 5 лютого 2025 року МАГАТЕ відклало ротацію своєї місії на Запорізькій АЕС через відсутність гарантій безпеки з боку окупантів.

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