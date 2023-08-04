МАГАТЕ не знайшло вибухівки на дахах 3 і 4 енергоблоків ЗАЕС: деталі

Так, експерти МАГАТЕ не виявили мін або вибухівки на дахах реакторних будівель 3 і 4 блоків і турбінних залах ЗАЕС.

Про це заявила МАГАТЕ.

Втім, команда продовжує просити відвідати дахи інших 4 блоків.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС

Росіяни продовжують використовувати Запорізьку АЕС як свою військову базу. В "Енергоатомі" повідомили, що вони мінують станцію.

Так, ворог може готувати теракт на ЗАЕС. На думку представника ГУР МО Андрія Юсова, росіяни справді можуть наважитися на це. Поки об'єкт пребуває під окупацією Росії, цей сценарій відкидати не можна.

Голова Державної інспекції з ядерного регулювання України (ДІЯРУ) Олег Коріков заявив, що ризик аварії на ЗАЕС щодня зростає, а можливості України реагувати є мінімальними.

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