МАГАТЕ перевірить два ядерних об'єкти в Україні після фейків Росії про "брудну бомбу"

Інспектори МАГАТЕ цього тижня прибудуть до України за запитом уряду та проведуть перевірки двох ядерних об'єктів на території країни.

Про це повідомляється на офіційному сайті агентства.

"Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб", – йдеться в заяві.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що інспектори проведуть незалежну перевірку у двох місцях, аби запевнити, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.

"Тільки-но наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи інтерес і терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього – громадськості", – розповів Ґроссі.

Зауважимо, він також представить на закритому засіданні Радбезу ООН 27 жовтня оновлену інформацію щодо цього питання.

Нагадаємо, Державна інспекція ядерного регулювання України дізналася про те, що росіяни щось незаконно будують на захопленій Запорізькій АЕС і закликала МАГАТЕ перевірити це.

Окрім того, голова МЗС України Дмитро Кулеба під час розмови Ґроссі попросив, аби МАГАТЕ скерувала місію задля спростування російських звинувачень у створенні "брудної бомби".

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