МАГАТЕ підтримує контакт зі Запорізькою АЕС, але є труднощі у зв'язку з її керівництвом

МАГАТЕ підтримує контакт зі Запорізькою АЕС, але є труднощі у зв'язку з її керівництвом

На станції тривають роботи з виявлення та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися

МАГАТЕ підтримує зв'язок із Запорізькою атомною електростанцією, але має проблеми контакту з її керівництвом.

Про це йдеться в заяві генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, - пише Укрінформ.

«Ситуація з електропостачанням Запорізької АЕС не змінилася у порівнянні з останніми спостереженнями. На ділянці є чотири високовольтні (750 кВ) зовнішні лінії електропередачі плюс ще одна в режимі очікування. Дві з чотирьох ліній були пошкоджені. Оператор станції повідомив МАГАТЕ, що потреби в електроенергії поза майданчиком АЕС можуть бути забезпечені однією лінією електропередачі. Крім того, дизельні генератори функціонально готові для забезпечення резервного живлення», - сказано у заяві.

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За словами Гроссі, на станції тривають роботи з виявлення та знешкодження боєприпасів, що не розірвалися, у пошкодженому приміщенні навчального центру та інших місцях після подій 4 березня, коли російські війська захопили АЕС.

Окрім того, за даними МАГАТЕ, персонал, який керує станцією, змінювався згідно з графіком, без втручання в його повсякденну діяльність.

«Проте присутність іноземних військ спричиняє тиск. Регулятор підтримує зв'язок зі станцією, але МАГАТЕ має труднощі у зв'язку з керівництвом Запорізької АЕС», - ідеться у заяві.

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