МАГАТЕ повідомило про детонацію дрона на території Запорізької АЕС

Очільник організації Рафаель Гроссі не уточнив, хто стоїть за вибухом.

У неділю, 7 квітня, в районі Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ, вибухнув дрон.

Про це йдеться у повідомленні Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) у соцмережі X (Twitter), в якому цитують очільника організації Рафаеля Гроссі.

“Експерти МАГАТЕ отримали інформацію про вибух безпілотника в районі Запорізької АЕС. Такий вибух узгоджується зі спостереженнями МАГАТЕ”, – йдеться в повідомленні.

При цьому експерти не уточнюють, чий саме дрон вибухнув біля станції.

"Я закликаю відмовитися від дій, які суперечать 5 принципам МАГАТЕ і загрожують ядерній безпеці", - цитує агентство Гроссі, який також не згадав, хто стоїть за вибухом.

Російські війська захопили одну з найбільших в Європі АЕС невдовзі після вторгнення в Україну у 2022 році. Відтоді постійно існує загроза для станції, яка може обернутися ядерною катастрофою.

Нагадаємо, наприкінці лютого цього року після чергового обстрілу росіян було пошкоджено лінію, яка забезпечувала енергоживлення Запорізької атомної електростанції.

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