МАГАТЕ продовжує моніторинг на критично важливих для АЕС підстанціях в Україні

21 жовтня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) продовжили свою моніторингову місію на одній із ключових підстанцій оператора системи передачі, що є важливою для стабільної роботи українських атомних електростанцій (АЕС).

Місія МАГАТЕ відбувається відповідно до узгодженого графіку і продовжуватиметься на всіх підстанціях, важливих для атомної енергетики України. Інспектори працюють для захисту цих об’єктів від можливих російських атак.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що місія є результатом домовленостей, досягнутих під час візиту генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським. Він підкреслив: «Ми сподіваємося, що присутність інспекторів МАГАТЕ на ключових для роботи АЕС підстанціях магістральної електромережі допоможе підтримати ядерну безпеку та радіаційну безпеку. Адже удари росії по цивільних енергетичних обʼєктах, зокрема ключових підстанціях, напряму загрожують ядерній та радіаційній безпеці всієї Європи».

Нагадаємо, атомна генерація є головним джерелом електроенергії для України. Підстанції, що забезпечують передачу електроенергії з АЕС, стали головними мішенями для російських військових. Атаки на ці об’єкти фактично загрожують зупинкою атомних станцій через неможливість передавати вироблену енергію в мережу.

У відповідь на ці загрози Міністерство енергетики України досягло домовленостей із МАГАТЕ про розширення моніторингової місії, щоб запобігти атакам. Інспектори прирівнюють атаки на підстанції до атак на самі АЕС, підкреслюючи їхню небезпеку для ядерної безпеки.