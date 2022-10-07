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МАГАТЕ провела першу ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС і збільшила їхню кількість удвічі

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МАГАТЕ провела першу ротацію своїх представників на Запорізькій АЕС і збільшила їхню кількість удвічі

Фото: Associated Press

Тепер на Запорізькій АЕС команду МАГАТЕ представляють чотири експерти замість двох, як було раніше.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело першу ротацію представників місії на Запорізькій атомній електространції.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ у Twitter.

"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і зараз на заводі перебуває нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, захисту та гарантій", - йдеться у повідомленні.

Гроссі зазначив, що команда агентства продовжуватиме виконувати свою місію та підтримуватиме зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької АЕС, щойно її буде погоджено.

Нагадаємо, президент країни-агресорки Володимир Путін своїм указом встановив статус експлуатувальної організації ЗАЕС. Так, очільник Кремля доручив долучити до федеральної власності РФ всі об'єкти Запорізької АЕС.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський назвав будь-які рішення нинішнього керівника Росії Володимира Путіна щодо Запорізької електростанції "нікчемними" та "безглуздими".

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