МАГАТЕ виявили мінування на ЗАЕС: розвідка оцінила ситуацію на станції 

Російські військові перетворили тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію в окупованому Енергодарі на військовий об'єкт. Загроза для АЕС буде зберігатися до того часу, поки її контролюють росіяни.

Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Експерти МАГАТЕ під час останніх оглядів виявили нові мінування на території ЗАЕС. Тим часом Юсов наголошує, що "нічого нового у цих діях немає".

"Ще минулого року ГУР Міноборони оприлюднювало карти мінно-вибухових загороджень, які росіяни зробили навколо периметру Запорізької АЕС і всередині самої станції. Тоді експерти МАГАТЕ не підтверджували ці факти або не коментували ситуацію, або не звертали увагу на ті ділянки, де такі речі були", - зауважив він.

Представник ГУР заявляє, що армія РФ давно перетворила Запорізьку АЕС на військовий об'єкт. Адже відомо, і про обстріли, і про розміщення техніки та особового складу на станції. Юсов висловив припущення, що перед комісіями МАГАТЕ окупанти можуть переміщати сили і засоби. Зокрема, міни та військових.

"Загроза для особового складу, в цілому для об'єкта буде зберігатися весь час, поки він захоплений терористами. Лише повернення станції під український контроль дозволить відновити дотримання стандартів міжнародного атомного права і безпеку об'єкта", - заявив Юсов.

Розвідник додав, що всі об'єкти енергетики в Україні, зокрема атомні станції, перебувають у зоні ризику під час війни.

У МАГАТЕ зробили тривожну заяву

Генеральний директор International Atomic Рафаель Маріано Гроссі заявив, що ЗАЕС втратила резервне джерело живлення на кілька годин цього тижня. Це підкреслює постійні ризики для ядерної безпеки. Крім того, по периметру АЕС знову з'явилися міни. Вони раніше були ідентифіковані групою МАГАТЕ та були вилучені в листопаді 2023-го.

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