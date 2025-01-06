МАГАТЕ зафіксувала два вибухи поблизу Запорізької АЕС: що відомо

Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії повідомили про гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції 5 січня. Це стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій у Європі АЕС.

Про це повідомляє МАГАТЕ.

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Команда Місії підтримки та сприяння МАГАТЕ у Запоріжжі, яка розміщена на ЗАЕС, повідомила, що чула два гучні вибухи ззовні периметра майданчика 5 січня приблизно о 12:45 та 15:45. На цей час МАГАТЕ ще не змогло підтвердити інформацію. Команда МАГАТЕ також повідомила, що чула кулеметну стрілянину, яка лунала з майданчика кілька разів.

МАГАТЕ відомо про ймовірну атаку безпілотника на навчальний центр ЗАЕС, просто за периметром майданчика. У повідомленнях йдеться про те, що жертв немає, а обладнання АЕС не постраждало.

Як наголосили члени Місії, інтенсивність військових дій у безпосередній близькості від найбільшої в Європі АЕС, включаючи численні вибухи на різних відстанях від майданчика, зросла за останні 24 години.

"Напад на будь-яку атомну електростанцію є абсолютно неприйнятним. У світлі зростання військової активності на ЗАЕС я ще раз закликаю до максимальної стриманості, щоб запобігти явній загрозі її безпеці, і до суворого дотримання п'яти конкретних принципів, встановлених МАГАТЕ в Раді Безпеки ООН для захисту об'єкта, та семи незамінних стовпів ядерної безпеки під час збройного конфлікту, також певних МАГАТЕ", – заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

Раніше на дорозі у Запорізькій області російський FPV-дрон атакував конвой МАГАТЕ, завданням якого є забезпечення ядерної безпеки в усьому світі. Удар був завданий по одному з автомобілів колони. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.

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