МАГАТЕ закликає Росію негайно повернути Запорізьку АЕС під повний контроль України

У резолюції Росію закликають вивести свій військовий та інший персонал із ЗАЕС.

Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію про негайне повернення Запорізької атомної станції під повний контроль України

Про це передає пресслужба Міністерства енергетики України.

Резолюцію запропоновано Канадою, Фінляндією та Коста-Рікою.

Серед іншого, вона закликає РФ до негайного виведення всього військового та іншого неуповноваженого персоналу із ЗАЕС та повернення станції під повний контроль компетентних органів України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував гендиректору МАГАТЕ Рафаелю Гроссі за зусилля, яких він докладає для врегулювання ситуації навколо окупованої ЗАЕС.

"Прийняття України до Ради керуючих МАГАТЕ, а також ухвалення резолюції, яка закликає до повернення нашої ЗАЕС під контроль України, – доказ того, що цивілізований світ – з нами", – сказав Галущенко.

Раніше міністр енергетики Галущенко заявив, що ворог може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС.

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