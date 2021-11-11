"Магазин" на дивані з обігом у три мільйони: у Дніпрі викрили зухвалу шахрайську схему

"Магазин" на дивані з обігом у три мільйони: у Дніпрі викрили зухвалу шахрайську схему

Довірливим клієнтам злочинці продавали неіснуючий товар.

У Дніпрі правоохоронці припинили роботу “домашнього” офісу, через який шахраї продавали неіснуючий товар.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Незаконну діяльність організував 22-річний місцевий мешканець, який залучив до шахрайського бізнесу громадянську дружину та приятеля. Разом вони створили в Мережі інстаграм-сторінку, де розміщували оголошення про продаж брендового жіночого одягу, взуття та аксесуарів.

Довірливі клієнти перераховували шахраям гроші, після чого ті переставали виходити на зв'язок. Таким чином вони наживалися на українцях з 2018 до 2021 року. Капітал, який за цей час вони встигли заробити, перевищує три мільйони гривень.

У рамках слідчих дій у них знайшли та направили на експертизу ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, а також чернові записи та гроші у розмірі 16 тисяч доларів та 7,5 тисячі гривень.

“Наразі всім трьом учасникам групи повідомлено про підозру у скоєнні вказаного кримінального правопорушення. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — розповіли в прокуратурі області.

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