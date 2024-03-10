"Магічний" ухилянт: на кордоні затримали чоловіка у дивному спорядженні та масці (відео)

У ДПСУ жартують, що чоловік перевтілився у міфічного персонажа, аби "магічно" зникнути з України.
На кордоні з Молдовою затримали ухилянта у дивному споряджені: латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі.
Про це пише Держприкордонслужба.
У ДПСУ жартують, що чоловік перевтілився у міфічного персонажа, аби "магічно" зникнути з України.
"Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", – йдеться в повідомленні.
До подорожі втікач готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці.
Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Справу скеровано до суду.
Раніше повідомлялося, що на Закарпатті з Тиси витягли тіло 22-річного хлопця, який намагався незаконно перетнути кордон.
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