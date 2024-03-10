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"Магічний" ухилянт: на кордоні затримали чоловіка у дивному спорядженні та масці (відео)

"Магічний" ухилянт: на кордоні затримали чоловіка у дивному спорядженні та масці (відео)

Затриманий ухилянт у "магічному" образі / Фото: ДПСУ

У ДПСУ жартують, що чоловік перевтілився у міфічного персонажа, аби "магічно" зникнути з України.

На кордоні з Молдовою затримали ухилянта у дивному споряджені: латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі.

Про це пише Держприкордонслужба.

У ДПСУ жартують, що чоловік перевтілився у міфічного персонажа, аби "магічно" зникнути з України.

"Чи для того, щоб злякати прикордонників, чи сподівався, що такий вигляд допоможе йому бути непомітним", – йдеться в повідомленні.

До подорожі втікач готувався ретельно: взяв монокуляр та термосумку, в яку поклав ніж, ліхтар, рукавиці.

Затриманий ухилянт / ©
Затриманий ухилянт

Вплав він планував подолати річку Турунчук, а потім Дністер. Справу скеровано до суду.

Ухилянт у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався втекти з України

Ухилянт у латексній масці, плащі-мантії та гідрокостюмі намагався втекти з України

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті з Тиси витягли тіло 22-річного хлопця, який намагався незаконно перетнути кордон.

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