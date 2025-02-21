Магія оживає в серці Карпат: в Bukovel відкрився ліцензійний аквапарк Mavka

Площа аквапарку — більш ніж 18 000 квадратних метрів. Він містить 7 панорамних басейнів із неймовірними краєвидами, 6 драйовових водних гірок, 14 зон лісового SPA, дитячу зону з теплим басейном. Завдяки цьому відвідувачі можуть насолоджуватися плаванням на тлі засніжених пейзажів узимку та величних карпатських лісів із соснами й смереками влітку. В аквапарку відкрито тематичну крамницю Mavka Store з брендованими ліцензійними товарами та Mavka Cafe, де можна перекусити після активного дня.



Територія спроєктована з урахуванням принципів інклюзивності: спеціальні ліфти та пандуси для гостей з інвалідністю, обладнані санвузли та душові, персонал, який володіє навичками надання допомоги гостям з інвалідністю та різними потребами доступності. Адже аквапарк Mavka створений як простір, відкритий для всіх, незалежно від віку, фізичних можливостей чи інших потреб.

Новий етап розвитку туристичної індустрії України

"Аквапарк Mavka — унікальне місце відпочинку в Bukovel. Це не лише центр тяжіння для всесезонного відпочинку, відновлення ментального здоров'я гостей з усієї України, а й можливість для іноземних туристів познайомитися з національною культурою й автентичними традиціями. Адже український колорит вартий того, щоб відкривати його світові. Bukovel, як флагман розвитку туристичної індустрії України, дбає про традиції та сталий розвиток Західного регіону. Співпраця курорту з творцями Всесвіту Мавки є надзвичайно органічною, адже анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» ніби й є відображенням величної природи України", — зазначив директор всесезонного аквапарку Mavka Василь Гриньків.