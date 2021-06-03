Магніти захищають від хвороб та агресія у повний місяць: в шкільному підручнику знайшли псевдонаукову маячню

Науковець зазначив, що подібної маячні не повинно бути в шкільному підручнику, оскільки це вводить в оману дітей.

У шкільному підручнику з природознавства за 5 клас автори Ольга Ярошенко та Валентина Бойко використали антинаукові тези. Мова йде про користь від магнітів, закапування носа соком цибулі та негативний вплив повного місяця на людей.

Про це у Facebook повідомив кандидат медичних наук та медичний блогер видання MedGoblin Андрій Сем'янків.

Автор зазначив, що на 60 сторінці підручника йдеться про те, що "магніти збільшують опірну здатність організму до різних хвороб". Проте кандидат медичних наук зазначив, що це - маячня.

"Цього разу авторам до вподоби псевдонаука у виконанні Месмера. Того самого, який дуже популяризував гіпноз. А ще розповідав про чудодійну силу магнітів. Для всіх, хто чекає завершення інтриги, спішу повідомити, що магнітотерапія - бездоказова маячня. Ну не працює вона (навіть, якщо в кабінеті фізіотерапії на вас колись вішали "потужний радянський магніт, який розробили військові". Не працює і все, вибачте", - написав Андрій Сем'янків.

Також науковець зазначив, що на 155 сторінці цього підручника йдеться про те, що "соком цибулі та часнику корисно закапувати ніс".

"Як жертва заливання дарів городу у природні отвори в дитинстві, я хочу кричати доки це триватиме? Коли ця маячня вимре? Або, хоча б, про неї не писатимуть в шкільних підручниках?", - зазначив блогер.

Андрій Сем'янків також зауважив, що автори впевнені, що від фаз місяця залежить енергійність та поведінка людей.

"У дні повного місяця деякі люди стають сварливі та знервовані. Вам буде смішно, але, насправді, це теж досліджували і це - неправда", - пояснив блогер.

Науковець зазначив, що подібної маячні не повинно бути в шкільному підручнику, оскільки це вводить в оману дітей.

"Бо коли люди зростають у такому інформаційному полі, вони ризикують вирости трошки бовдурами. Ну хтось же лікує народними травами рак? Хтось носить магнітні браслетики, замість пити таблетки від гіпертонічної хвороби? Хтось читає гороскопи перед тим, як вкладати гроші в сумнівні бізнеси, замість думати? Це все є і відбувається навколо щодня!", - наголосив Андрій Сем'янків.

Нагадаємо, у підручнику за 10 клас помітили посилання на порносайт.

Олександр Авраменко про ситуацію з посиланням на порносайт в його підручнику з української мови

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