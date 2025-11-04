ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
334
1 хв

Магнітна буря 4 листопада: метеозалежних людей попередили про небезпеку

У дні з підвищеною активністю лікарі радять уникати перевтоми, стресів і дотримуватися збалансованого режиму сну та харчування.

Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 4 листопада, Україну накрила потужна магнітна буря. Фахівці повідомляють про К-індекс 6, червоного рівня.

Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Сонячний вітер залишається під впливом корональної діри. Протягом перших днів листопада очікується кілька сплесків, спричинених сонячними спалахами та потоками заряджених частинок, які досягнуть Землі.

Магнітна буря 4 листопада. Фото: Мeteoagent.

Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.

Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.

334
