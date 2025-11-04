- Дата публікації
-
Магнітна буря 4 листопада: метеозалежних людей попередили про небезпеку
У дні з підвищеною активністю лікарі радять уникати перевтоми, стресів і дотримуватися збалансованого режиму сну та харчування.
У вівторок, 4 листопада, Україну накрила потужна магнітна буря. Фахівці повідомляють про К-індекс 6, червоного рівня.
Про це свідчать дані Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Сонячний вітер залишається під впливом корональної діри. Протягом перших днів листопада очікується кілька сплесків, спричинених сонячними спалахами та потоками заряджених частинок, які досягнуть Землі.
Під час потужних геомагнітних збурень може виникати головний біль, відбуватися стрибки артеріального тиску, підвищуватися ризик аритмії, зникає настрій, а натомість з’являється відчуття загальної слабкості.
Медики радять дотримуватися режиму дня і харчування, здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, уникати стресових ситуацій тощо.