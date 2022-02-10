Магнітні бурі: лікар розповів, як перестати страждати від метеозалежності

Магнітні бурі часто заважають жити метеозалежним людям. Але якщо внести в своє життя певні зміни, їх негативний вплив на організм можна зменшити. Як це зробити, читайте на ТСН.ua.

Як розповів лікар-невролог і рефлексотерапевт, Віктор Мацишин, в інтерв’ю для OBOZREVATEL магнітні бурі роблять нервову систему людини більш чутливою. Але існує три основних способи покращити своє самопочуття.

Намагайтеся відпочити

За словами Віктора Мацишина, в такі дні краще лягати спати не пізніше 22.00 і прокидатися о 6.00-7.00 ранку. Також чудово підходить медитації та інші способи відновлення організму.

Магнітні бурі і фізична активність

Фізична активність повинна бути адекватною і дозованою. Лікар радить починати свій день з 10-хвилинної зарядки. Не забудьте додати в свій тижневий графік 1-2 заняття спортом. А ось в дні, коли магнітні бурі надто активні, краще “викладатися” усього на 50% своїх можливостей. Таке навантаження вважається найбільш адекватним. Також медик рекомендує не забувати про прогулянки на свіжому повітрі і спортивну ходьбу.

Правильне харчування

Медик уточнює, що воно повинне бути повністю збалансованим. Рекомендується організовувати обід між 12.00 і 14.00. В цей час можна з’їсти найкалорійнішу їжу за весь день. Якщо ви не відчуваєте голоду, тоді сніданок і вечерю можна пропустити. А ось на ніч бажано не переїдати.

Якщо притримуватися цих трьох основних правил, тоді магнітні бурі не будуть приносити негативних впливів на організм, а якість життя значно покращиться.