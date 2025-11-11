ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
104
1 хв

МАГАТЕ могло ненавмисно допомогти Росії у плануванні атак по енергосистемі - експерт

Через доступ росіян у керівництві МАГАТЕ Москва могла отримати деталі про захищеність енергооб’єктів України.

Геннадій Рябцев
Геннадій Рябцев

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що російські спецслужби могли отримати дані про українські енергетичні об’єкти через інспекції МАГАТЕ.

Про це він розповів в ефірі програми «Ранок.LIVE«.

«Знаєте, оці інспекції МАГАТЕ, які були на підстанції „Укренерго“, які визначали, наскільки добре захищені ці об’єкти. Вони там все фільмували, фотографували, зробили величезний звіт, а потім у МАГАТЕ росіяни отримали всю цю інформацію», — сказав Рябцев.

За його словами, йдеться не про навмисну співпрацю, а про структурну проблему всередині самої організації, де представники Росії досі мають доступ до матеріалів, що стосуються України.

«Фактично, вони про це, звісно, не знали. Але оскільки в керівних органах МАГАТЕ досі сидять росіяни, оскільки вони мають доступ до всієї інформації, яка стосується України, то, звісно, компетентні органи РФ знають все те, що знають інспектори МАГАТЕ», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через обстріли енергосистеми Україна ініціювала термінове засідання Ради МАГАТЕ.

