МАГАТЕ могло ненавмисно допомогти Росії у плануванні атак по енергосистемі - експерт

Геннадій Рябцев

Експерт з питань енергетики Геннадій Рябцев заявив, що російські спецслужби могли отримати дані про українські енергетичні об’єкти через інспекції МАГАТЕ.

Про це він розповів в ефірі програми «Ранок.LIVE«.

«Знаєте, оці інспекції МАГАТЕ, які були на підстанції „Укренерго“, які визначали, наскільки добре захищені ці об’єкти. Вони там все фільмували, фотографували, зробили величезний звіт, а потім у МАГАТЕ росіяни отримали всю цю інформацію», — сказав Рябцев.

За його словами, йдеться не про навмисну співпрацю, а про структурну проблему всередині самої організації, де представники Росії досі мають доступ до матеріалів, що стосуються України.

«Фактично, вони про це, звісно, не знали. Але оскільки в керівних органах МАГАТЕ досі сидять росіяни, оскільки вони мають доступ до всієї інформації, яка стосується України, то, звісно, компетентні органи РФ знають все те, що знають інспектори МАГАТЕ», — підкреслив експерт.

