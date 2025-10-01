МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС

Запорізька АЕС / © ТСН.ua

МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.

Про це повідомили в Міненерго.

За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що у разі повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.

«Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на російську федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про загрозливу ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка відключена від енергомережі і живиться винятково дизель-генераторами.