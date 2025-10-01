- Дата публікації
МАГАТЕ попередило про загрозу ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС
Пального на ЗАЕС вистачить ще на 10 днів, далі може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
МАГАТЕ офіційно підтвердило небезпечність ситуації, що склалася на Запорізькій атомній електростанції, яка через дії окупантів вже десятий день залишається без основного джерела живлення.
Про це повідомили в Міненерго.
За повідомленням агентства, наразі станція на окупованій території працює виключно на резервних дизель-генераторах, поточних запасів пального для їх роботи вистачить на 10 днів.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Ґроссі наголосив, що у разі повного відключення резервних систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива.
«Міністерство енергетики у взаємодії з міжнародними партнерами закликає світову спільноту посилити тиск на російську федерацію для запобігання ядерній катастрофі та якнайшвидшого повернення окупованої станції під контроль України», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні, 30 вересня, президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив про загрозливу ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), яка відключена від енергомережі і живиться винятково дизель-генераторами.