МАГАТЕ повідомило, яка ситуація на Чорнобильській АЕС після знеструмлення

Чорнобильська АЕС відновила зовнішнє електропостачання Нового безпечного конфайнменту через 16 годин після знеструмлення, спричиненого пошкодженням підстанції.

МАГАТЕ наголошує на загрозах ядерній безпеці через війну.

Зовнішнє електропостачання було відновлено о 08:33 ранку після 16-годинного знеструмлення. Причиною відключення стало пошкодження електричної підстанції Славутич 330 кВ, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

“Ця ситуація нагадує про вразливість ядерних об’єктів під час війни”, – зазначили в МАГАТІ.

Нагадаємо, що сьогодні місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті.