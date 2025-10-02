ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
139
Час на прочитання
1 хв

МАГАТЕ повідомило, яка ситуація на Чорнобильській АЕС після знеструмлення

Після 16 годин знеструмлення Чорнобильська АЕС знову підключена до електромережі.

Автор публікації
Кирило Шостак
ЧАЕС

ЧАЕС / © Getty Images

Чорнобильська АЕС відновила зовнішнє електропостачання Нового безпечного конфайнменту через 16 годин після знеструмлення, спричиненого пошкодженням підстанції.

МАГАТЕ наголошує на загрозах ядерній безпеці через війну.

Зовнішнє електропостачання було відновлено о 08:33 ранку після 16-годинного знеструмлення. Причиною відключення стало пошкодження електричної підстанції Славутич 330 кВ, повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

“Ця ситуація нагадує про вразливість ядерних об’єктів під час війни”, – зазначили в МАГАТІ.

Нагадаємо, що сьогодні місто Славутич та частина Чернігівщини були знеструмлені через атаку РФ. Через обстріл електропідстанції у Славутичі спричинив критичні стрибки напруги в мережі. Внаслідок цього ЧАЕС опинилася у блекауті.

