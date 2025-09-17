МАГАТЕ зафіксувало обстріли поблизу ЗАЕС

ЗАЕС

Реклама

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) інформує, що неподалік Запорізької АЕС пролунали обстріли. Інспектори, які постійно перебувають на станції, почули вибухи й зафіксували чорний дим, що підіймався одразу з трьох місць поблизу енергетичного об’єкта.

За даними агентства, удари сталися приблизно за 400 метрів від дизельного паливного складу станції. Пошкоджень обладнання або жертв серед персоналу наразі не виявлено.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі наголосив, що подія вкотре підтверджує серйозну небезпеку для ядерної безпеки у розпал війни. За його словами, військова активність біля критичної інфраструктури перетворилася на регулярну загрозу.

Реклама

Нагадаємо, у звіті Greenpeace йшлося, що Росія розпочала масштабне будівництво електромереж на окупованому південному сході України. Аналітики вважають, що РФ, ймовірно, хоче перезапустити окуповану ЗАЕС та підключити її до власної енергосистеми.