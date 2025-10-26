ТСН у соціальних мережах

Магазин зі США отримав мільярдний контракт для України і не поставив жодного патрона — деталі

Федеральний суд США зобов’язав магазин повернути 17 млн євро авансу з відсотками та судовими витратами.

Боєприпаси

Боєприпаси / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

2022 року невеликий збройовий магазин OTL Firearms у Тусоні, Аризона, отримав секретний контракт на постачання боєприпасів для України на суму 1 млрд доларів. На папері замовлення включало ракети, снаряди та мільйони набоїв — більше, ніж річний оборонний бюджет Естонії на той час.

Про це пише видання Financial Times.

Проте OTL не мала досвіду державних поставок і необхідної логістики. Україна перерахувала 17 млн євро авансом, але так і не отримала жодного боєприпасу.

Контракт, відомий як “Пр-05”, передбачав постачання: 10 млн набоїв 23-мм, 56 000 ракет “Град”, 24 000 мінометних мін та інших снарядів радянського зразка. Офіс OTL на той час мав лише скромну вивіску та кілька онлайн-відгуків від місцевих клієнтів.

Федеральний суддя США у Аризоні підтвердив рішення арбітражу та зобов’язав OTL повернути Україні повну суму з відсотками та судовими витратами — понад 20 млн євро. Це перший юридичний наслідок однієї з найбільш дивних закупівель зброї під час війни в Україні.

Згідно з документами, OTL співпрацювала з київським юристом Миколою Каранко, який начебто діяв від імені українського держагентства “Прогрес”. Пізніше OTL заявила, що проблеми з постачанням пов’язані із затримками з експортними ліцензіями в Сербії та відсутністю дозволів США.

Після судового рішення магазин припинив будь-яку видиму діяльність і наразі не коментує ситуацію.

