- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3
- Час на прочитання
- 1 хв
Магазини Київстар стають доступнішими для обслуговування клієнтів із порушеннями слуху Актуально
Національний оператор електронних комунікацій Київстар запустив у своїх магазинах у 8 містах можливість обслуговувати людей із порушеннями слуху. Ініціатива реалізована у партнерстві з Громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» та вже доступна в низці магазинів у різних регіонах України.
Сьогодні в Україні, за даними профільних організацій, через порушення слуху приблизно 230 тисяч осіб використовують жестову мову як основний спосіб комунікації. Для них похід до магазину не повинен означати додаткові бар’єри в отриманні послуг, особливо якщо мова йде про сервісні послуги, пов’язані зі зв’язком.
Щоб клієнт із порушеннями слуху міг повною мірою отримати послугу в магазині Київстар варто у прикасовій зоні у визначеному переліку магазинів сканувати спеціальний QR-код. Після цього до консультації онлайн підключається оператор партнера, який допомагає вирішити запит клієнта у синхроні із продавцем-консультантом магазину.
Даний формат обслуговування є повністю безкоштовним для клієнтів.
Міста та адреси магазинів, де вже доступне обслуговування:
Київ — вул. Хрещатик, 13
Київ — вул. Миколи Лаврухіна, 4, ТЦ «Район»
Бар — вул. Соборна, 6б
Івано-Франківськ — вул. Січових Стрільців, 30
Дніпро — пр. Дмитра Яворницького, 65
Дніпро — пр. Слобожанський, 87
Львів — вул. Валова, 11
Вінниця — вул. Миколи Оводова, 51, ТРЦ Sky Park
Харків — вул. Сумська, 72
Луцьк — вул. Лесі Українки, 56
Проєкт уже отримав перші схвальні відгуки від клієнтів, які відзначають простоту користування сервісом та відчуття реальної підтримки в магазині.
Київстар і надалі працюватиме над тим, щоб поширювати даний формат обслуговування і на інші магазини по Україні.