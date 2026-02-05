ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Магазини Київстар стають доступнішими для обслуговування клієнтів із порушеннями слуху Актуально

Національний оператор електронних комунікацій Київстар запустив у своїх магазинах у 8 містах можливість обслуговувати людей із порушеннями слуху. Ініціатива реалізована у партнерстві з Громадською організацією «Громадський рух «Соціальна єдність» та вже доступна в низці магазинів у різних регіонах України.

Магазини Київстар стають доступнішими для обслуговування клієнтів із порушеннями слуху

Сьогодні в Україні, за даними профільних організацій, через порушення слуху приблизно 230 тисяч осіб використовують жестову мову як основний спосіб комунікації. Для них похід до магазину не повинен означати додаткові бар’єри в отриманні послуг, особливо якщо мова йде про сервісні послуги, пов’язані зі зв’язком. 

Щоб клієнт із порушеннями слуху міг повною мірою отримати послугу в магазині Київстар варто у прикасовій зоні у визначеному переліку магазинів сканувати спеціальний QR-код. Після цього до консультації онлайн підключається оператор партнера, який допомагає вирішити запит клієнта у синхроні із продавцем-консультантом магазину. 

Даний формат обслуговування є повністю безкоштовним для клієнтів.

Міста та адреси магазинів, де вже доступне обслуговування:

  • Київ — вул. Хрещатик, 13

  • Київ — вул. Миколи Лаврухіна, 4, ТЦ «Район»

  • Бар — вул. Соборна, 6б

  • Івано-Франківськ — вул. Січових Стрільців, 30

  • Дніпро — пр. Дмитра Яворницького, 65

  • Дніпро — пр. Слобожанський, 87

  • Львів — вул. Валова, 11

  • Вінниця — вул. Миколи Оводова, 51, ТРЦ Sky Park

  • Харків — вул. Сумська, 72

  • Луцьк — вул. Лесі Українки, 56

Проєкт уже отримав перші схвальні відгуки від клієнтів, які відзначають простоту користування сервісом та відчуття реальної підтримки в магазині.

Київстар і надалі працюватиме над тим, щоб поширювати даний формат обслуговування і на інші магазини по Україні.

