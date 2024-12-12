Махінації з авто та елітна нерухомість у Грузії: посадовець МВС попався на незаконному збагаченні

НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення одного з начальників територіального сервісного центру МВС України. Посадовець проводив оборудки з перепродажем авто та має елітні апартаменти у Грузії.

Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Працівники НАЗК провели моніторинг способу життя посадовця МВС. За результатами перевірки встановлено, що начальник сервісного центру у період від 2021 до 2023 року купив низку транспортних засобів за заниженими цінами та продавав їх за значно вищими цінами. Таким чином посадовець отримував суттєвий фінансовий зиск.

До цієї схеми також були залучені близькі особи начальника сервісного центру МВС.

Окрім того, вдалося виявити, що під час повномасштабної війни, у березні 2022 року, посадовець купив п'ять апартаментів у курортних містах Грузії – Батумі та Бакуріані. Загальна площа об'єктів нерухомості сягає від 37 до 87 кв. м, а вартість – від 30 до 82 тис. дол. Загальна сума цих покупок перевищує 7,19 млн грн.

Загалом витрати начальника сервісного центру та його родини на придбання рухомого та нерухомого майна сягають майже 20 млн грн. Водночас НАЗК встановило відсутність законних доходів, які могли б забезпечити такі фінансові витрати.

Матеріали щодо начальника сервісного центру МВС скеровано до Офісу генерального прокурора для подальшого внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про незаконне збагачення.

До слова, раніше в Україні затримали ексзаступника голови Вищого господарського суду і повідомили йому про підозру в одержанні хабаря та в участі у злочинній організації.

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