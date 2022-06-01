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Махінації з гумдопомогою: СБУ викрила заступника голови Чернівецької ОВА

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Махінації з гумдопомогою: СБУ викрила заступника голови Чернівецької ОВА

Скріншот із відео

Зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави. 

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою.

Про це 1 червня повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги. Оборудку вдалося провести через гендиректора медустанови.

Керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих "швидких" на підконтрольну громадську благодійну організацію, засновником і власником якої є він сам, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави. 

Наразі в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Нагадаємо, СБУ викрила російську агентуру в "Укроборонпромі" та затримала колаборантів, які розвідували позиції ЗСУ на сході.

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